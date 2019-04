Più innovazione, solo così il Sud inizia a crescere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 1 Aprile 2019, 22:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’anomalia meridionale che dura da tempo di una economia che cresce poco e meno del resto d’Italia è un fatto noto e molto dibattuto. Tuttavia, l’attenzione permanente, da parte della nostra tradizione intellettuale, alla «questione Meridionale», come questione sempre irrisolta, non ha portato finora ad assumere la perdita di peso e di rilevanza dell’industria come la causa principe dei mali del Mezzogiorno. Allo stesso tempo, non è stata nemmeno una causa tale da fare del superamento di...