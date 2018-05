CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 18 Maggio 2018, 22:14 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 22:14

Quando parlano di affari, chiudono sempre allo stesso modo: «Qua ci vogliono avvocati, medici e calciatori...». Concordano Mimmo Mollica, il presunto ragioniere dei Lo Russo, ma anche i due medici Luigi e Antonio D’Ari, tutti finiti in cella con l’accusa di reimpiego di capitali sporchi in attività di ristorazione. Per loro, per i manager alla conquista del Lungomare, ogni problema ha la sua soluzione, tanto che quando sono a corto di soldi, non riescono a fare fronte alle spese (tra debiti pregressi e...