Il cantiere Pnrr è partito anche al Sud, più in sordina certo rispetto al resto del Paese, e con incognite operative decisamente forti.

Uno di questi: i dubbi sulla capacità amministrativa degli enti locali. Ma si è messo in moto, proponendo un cambio di passo e soprattutto di prospettiva che va ben oltre la pure ingente disponibilità di risorse e il rischio di non riuscire a spenderle tutte e bene. Non era così scontato considerati il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati