Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è un test per il governo, ma è un test anche per le istituzioni europee. Un aggiornamento, motivato, non costituisce certo un pretesto, ma è la conseguenza degli impatti della crisi e delle stesse linee di intervento in alcuni cruciali settori, in primis quello dell’energia, peraltro sostenute anche a Bruxelles. Non si poteva immaginare un’operazione solo in vitro. La calibrata revisione che rende realistici obiettivi e mezzi, possiede da sola i necessari presupposti. <QM>

Né contrasta con le posizioni dei diversi partner comunitari, frugali o no che siano. Ma a fronte di questa esigenza sta la posizione di alcuni Paesi, soprattutto la Germania, che per reagire alla possibile concorrenza sleale delle imprese americane beneficiate da stanziamenti per 370 miliardi di dollari attraverso l’Inflation reduction act, chiedono una deroga al divieto Ue sugli aiuti di Stato.

Decidere questo tipo di sostegni per le imprese dipende non solo dall’ammissibilità da parte delle norme vigenti, ma anche dalla capacità fiscale dello Stato che, nel caso dell’Italia, incontra limiti evidenti per il livello del debito pubblico. Dunque, la deroga richiesta favorisce nettamente la Germania, ma anche la Francia; rischia però di riverberarsi in uno squilibrio della concorrenza a danno soprattutto dell’Italia, che finora ha deciso aiuti di Stato per circa 50 miliardi su un totale europeo di circa 600 miliardi, con una magna pars ad opera dalla Germania. Viene così in ballo il “do ut des” sulla flessibilità relativa al Pnrr.

Ma quest’ultima si imporrebbe, come si è detto, anche autonomamente. Dunque, se alla mediazione si arriva su questo punto, non può non rimanere aperta la questione di una vera riforma del Patto di stabilità che entrerà in vigore nel 2024: una revisione che, quanto meno, dovrebbe prevedere l’introduzione della golden rule, ovvero l’esclusione degli investimenti al vincolo di pareggio di bilancio e, più in generale, la riconsiderazione dei sistemi del finanziamento della politica industriale europea insieme con un riesame della governance fiscale.

Persiste, da parte di diversi Paesi, una contrarietà alla sia pur circoscritta messa in comune dei debiti per operazioni di particolare rilievo come potrebbe essere l’istituzione di un Fondo sovrano per interventi in economia e, in particolare, nell’energia, a proposito del quale si pensa comunque di rinviare ogni decisione a metà anno. Uguali contrarietà subisce la riproposizione, fatti i dovuti cambiamenti, di un meccanismo del tipo Recovery Plan. In attesa della ratifica italiana, non si è ancora discusso della possibile rivisitazione del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità.

Norme e indirizzi applicativi si sovrappongono e si stratificano in materia bancaria, lontano restando quel criterio che Dante elogia in Giustiniano facendogli dire che «d’entro le leggi trassi il troppo e ‘l vano». Per ultimo, ma non per importanza, la Direttiva per l’efficienza energetica degli edifici all’esame dell’Europarlamento trascura totalmente le peculiarità del patrimonio edilizio italiano, detta un cronoprogramma che si spera venga sostanzialmente modificato perché avulso dalla realtà e confligge, ferma restando l’importanza delle finalità perseguite, con i principi di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità.

Se si mettono insieme tutti questi scogli, pur senza volerne enfatizzarne la portata, emerge che sono coinvolte non solo le specifiche materie, ma il modo in cui si deve stare nell’Unione, quel necessario idem sentire che è fondamentale per l’efficacia e il progresso dell’integrazione. Ciò non significa eludere quanto si impone di realizzare a livello nazionale, a partire dalle riforme direttamente o indirettamente collegate al Pnrr, a cominciare da quella in materia fiscale. Dovrebbe avere la portata della riforma del 1973-74, la sola grande revisione finora attuata. Anzi, quanto più si opera con coerenza ed efficacia a livello nazionale, tanto più si può pretendere coesione e condivisione a livello europeo. I padri dell’Unione hanno sostenuto che è nella crisi e nelle difficoltà che avanza il processo di integrazione europea: lo abbiamo visto, solo in nuce, nel caso della pandemia. Ora, poiché non sono certo finite le difficoltà, bisogna essere all’altezza delle sfide a tutti i livelli se si vuole veramente conseguire ex malo bonum.