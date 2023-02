Tra le strategie di Politica economica volte a gestire la conoscenza dei fatti e risolvere i problemi che si presentano, spiccano per semplicità applicativa e per facilità interpretativa quella denominata “Bottom up” (dal basso verso l’alto) e la sua contrapposizione che va sotto il nome di programma “Top down” (dall’alto verso il basso). La prima si può riassumere come un processo di sintesi di elementi di base fino a definire un sistema complesso; la seconda, invece, si avvale di un approccio che scompone un piano di sviluppo fino alle sue componenti elementari.

Nella teoria economica, in particolare, le strategie suddette si riferiscono al modo di prendere decisioni e determinare responsabilità, assegnando un ruolo superiore alla base o al vertice della gerarchia organizzativa. A pensarci bene è proprio quello che sta facendo il governo attraverso una diversa impostazione del lavoro che dovrebbe portare all’attuazione dei progetti contenuti nel Pnrr. Infatti, per una maggiore uniformità nelle decisioni è stato approvato un provvedimento mediante il quale il centro di tutte le principali determinazioni attinenti al Piano verranno concentrate a Palazzo Chigi. Naturalmente le ragioni di questo accentramento sono molteplici e vanno da un certo ritardo esistente nello stato di avanzamento dei lavori – con il fondato rischio di sprecare parte della dote plurimiliardaria del Pnrr - all’impossibilità di ottenere proroghe dall’Ue dei termini di realizzazione dei progetti (resta il 2026 e nel frattempo si potranno soltanto apportare alcune coerenti modifiche), passando anche per motivazioni puramente politiche.

Non è nostra intenzione entrare nel merito di questa decisione “top down”, ma registriamo che in base ad essa, il vertice della “piramide” dell’esecutivo si assume oneri e onori, nel senso che sarà facile individuare i responsabili dei buoni risultati o meno dell’operazione. Va, inoltre, sottolineato come dall’attenzione così puntuale rivolta al Pnrr dal premier Meloni ben si comprenda quanta fiducia viene riservata nei progetti del Piano in termini di ripresa e di ammodernamento del Paese; forse si tratta per la prima volta – perlomeno negli ultimi decenni – di una programmazione di lungo periodo. Infatti, l’impatto di provvedimenti economici e sociali basati sul breve periodo può essere appagante in una certa interpretazione guidata da percezioni e, magari anche da preconcetti, ma così facendo, spesso ci si allontana dall’affrontare le questioni più importanti e dagli effetti di lunga durata. Ecco perché il Pnrr rappresenta lo strumento che, con costi per le casse statali diluiti in un periodo molto esteso, dovrà avviare una fase di rinnovamento e “assecondare” le profonde trasformazioni in atto che riguardano importanti temi come, ad esempio, la transizione e la sostenibilità.

Dunque, ci troviamo di fronte ad un passaggio decisivo per un assetto competitivo del Paese nel contesto europeo e internazionale. Un incoraggiamento a proseguire in tal senso può ritrovarsi in una recente e interessante analisi di Bankitalia dove si stima che fino al 2026 i settori produttivi che beneficeranno dei maggiori stanziamenti previsti dal Pnrr sono quelli legati alla transizione digitale (più 20% medio annuo rispetto al 2019) e alle costruzioni (più 10%). Di conseguenza, la crescita del valore aggiunto (cioè del Pil meno le imposte sui prodotti), “trascinata” dal Piano, sarà non inferiore dell’1% medio annuo per le principali aree di attività inserite nel Pnrr. L’effetto dominante di tale crescita sarà quello di veder aumentare l’occupazione: Bankitalia prevede per il solo 2024 (anno di maggiore spesa dei fondi) un incremento occupazionale pari a circa 400mila persone (l’80% nel settore privato), i cui principali beneficiari saranno le imprese e i lavoratori (con le relative famiglie) dei comparti prima indicati. Inoltre, va rilevato che una parte non secondaria di valore aggiunto sarà azionata in settori non particolarmente grandi (programmazione informatica e gestione del personale), ma molto coinvolti nei progetti del Pnrr e questo è, rispetto al passato, un netto cambiamento di paradigma, che va salutato con favore.

Si segnala, infine, che la transitorietà del Piano potrebbe provocare qualche problema non da poco conto, tra cui la difficoltà di non riuscire a coordinare in tempi brevi l’offerta di lavoro con le esigenze del sistema produttivo (a causa della mancanza di idonea formazione) e, poi, posto che i potenziali lavoratori fossero formati, nascerebbe il problema della loro ricollocazione una volta esauriti gli interventi racchiusi nel Piano. Insomma, per arrivare puntuali all’appuntamento con il successo del Pnrr, dobbiamo innanzitutto abbattere una certa avversione al rischio e all’innovazione e, poi, occorre che il sistema Paese metta in campo le migliori risorse per realizzare tutti gli obiettivi strategici. Soltanto così si avranno ricadute straordinariamente positive per l’Italia del futuro.