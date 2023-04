In linea generale, esistono due modalità per affrontare le situazioni difficili: cercare un capro espiatorio al quale scaricare il costo del fallimento oppure trovare una soluzione per risolvere il problema. L’attitudine italica inclina sul primo meccanismo di risposta, ma non sempre è possibile uscire dalle secche delle complessità attraverso questa strada. Certamente non possiamo adottare tale approccio per la gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo abbiamo fortemente richiesto noi all’Europa e ne abbiamo individuato gli assi portanti, con le riforme necessarie e gli investimenti da realizzare.

Ora, a tre anni di distanza dalla sua conclusione, è doveroso concentrarsi sulle soluzioni possibili per realizzare gli obiettivi che abbiamo dichiarato. Ovviamente, non si tratta delle tavole di Mosè, che non possano essere modificate in nessuna parte. Ieri, in margine ad un convegno della Luiss, il ministro Raffaele Fitto ha dichiarato che sul Pnrr nel governo e nella maggioranza «si procede benissimo, senza alcuna difficoltà. Sento cose che non esistono». Il ministro ha quindi ribadito la necessità di valutare Pnrr e politiche di coesione in modo complessivo e di spostare eventualmente i progetti dell’uno sulle altre. «Dove ci sono elementi di criticità bisogna ragionare serenamente», puntando ad una «collocazione dei progetti in programmi dove non rischiano di perdere il finanziamento», ha sottolineato. «Si tratta di prendere atto di cosa è possibile e cosa è impossibile fare», ha spiegato.

L’esercizio avviato dal ministro Raffaele Fitto è legittimo, e forse anche opportuno. Entro certi limiti, però. Uno stravolgimento del piano sarebbe una operazione che discrediterebbe il nostro Paese nel consesso europeo, come dimostrano anche le tensioni sullo spread quando sono emersi dubbi sulla realizzazione degli investimenti o addirittura sul taglio della metà delle risorse previste. Mentre il dibattuto pubblico è concentrato sulla caccia all’errore nel Pnrr, e sui tentativi di correzione nel tiro delle opere che possono, o non possono, essere realizzate in tempo utile, minora attenzione viene prestata alle modalità amministrative che possono essere efficaci per rafforzare i punti di debolezza che si sono manifestati nel corso degli ultimi diciotto mesi, vale a dire da quando è sostanzialmente partita l’operazione teoricamente più robusta di investimenti pubblici da svariati decenni a questa parte.

Varrebbe piuttosto la pena di concentrarsi sulle azioni amministrative capaci di determinare un effetto di accelerazione nel percorso di attuazione degli investimenti. La questione più delicata riguarda il deficit di progettazione. I cantieri che sono partiti, o che si apprestano a farlo dopo l’esecuzione delle procedure di gara, riguardano difatti opere che già disponevano di una progettazione esecutiva: nei cassetti questo lavoro era stato già realizzato, e l’arco di esecuzione si è potuto avvalere di lavoro svolto in precedenza. Per il resto si procede con estrema lentezza, perché la stazioni appaltanti sono sprovviste largamente del personale tecnico che potrebbe dare impulso per la esecuzione di questa attività critica.

Si è provato a imprimere accelerazione ai concorsi pubblici per la selezione delle competenze professionali critiche che mancano alle amministrazioni pubbliche. Però i tempi per dimensionare in modo corretto i ruoli tecnici in modo tale da eseguire le progettazioni entro il cronoprogramma definito dal Next Generation EU sono ormai trascorsi. Servirà comunque continuare a selezionare personale tecnico per le amministrazioni, ma non potrà essere un risultato spendibile per gli investimenti del pnrr. Occorre allora mettere in campo altre iniziative.

Una strada, che in parte viene già seguita, riguarda il coinvolgimento delle competenze professionali del settore universitario. L’espletamento della terza missione, mettendo a disposizione il sapere tecnico accademico richiesto per la progettazione, costituisce certamente una delle strade per raggiungere obiettivi sfidanti che ci stanno davanti. Non basta però. Serve anche una organizzazione industriale della progettazione per evitare quell’eccesso di frammentazione che moltiplica solo le difficoltà invece di risolvere problemi.

Molti interventi sono ripetitivi per oggetto, soprattutto nelle amministrazioni comunali: costruzioni di asili e di edifici scolastici, realizzazione di impianti pubblici. Non è assolutamente opportuna una eccessiva personalizzazione delle progettazioni: non esistono per niente le forze adeguate a realizzare un modello frammentato di progettazione delle opere pubbliche.

Vanno realizzati format che possano poi essere mandati a gara nella diverse realtà territoriali, aiutando soprattutto i piccoli e medi comuni a superare quel gap di progettazione che oggi rappresenta un vincolo quasi insolubile per il rispetto dei tempi, soprattutto nelle amministrazioni territoriali del Mezzogiorno.

Oltretutto, questa standardizzazione delle progettazioni per tipologia consentirebbe di affrontare una volta per tutte i tanti fattori comuni tipici delle infrastrutture pubbliche: regole per la sicurezza, materiali da utilizzare, unitarietà del design. E’ già accaduto in qualche caso, come nella riorganizzazione degli uffici postali in tutto il Paese. Oltretutto, una progettazione unitaria consentirebbe di delineare un paesaggio nazionale maggiormente omogeneo, in una stagione nella quale l’autonomia differenziata rischia piuttosto di dettare regole per la separazione gestionale.