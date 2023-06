Entro 6 mesi il Policlinico collinare dell’Università Federico II porterà a termine i lavori di ristrutturazione dell’edificio 12 che ospiterà l’accettazione centralizzata per l’approdo diretto delle ambulanze nell’ambito della rete per il trauma. Tutti i pazienti, vittime di incidenti e di interesse orto-traumatologico che saranno dirottati al policlinico, giungeranno dunque dal 118 direttamente nell’area triage e saranno trattati in loco o smistati nelle aree di rianimazione e terapia intensiva, in collegamento e integrazione con tutte le altre discipline spesso coinvolte nei gravi traumi.

Dalla neurochirurgia alla chirurgia vascolare, dalla chirurgia maxillo-facciale alla cardiologia e chirurgia generale. Insieme alle analoghe strutture di accettazione centralizzata - in corso di realizzazione per la rete infarto al padiglione 2, dove è in fase di ultimazione la nuova Unità coronarica e insieme con i tre nuovi box di accoglienza dei pazienti in urgenza realizzati all’edificio 16 per la rete Ictus - si completa l’ingresso del Policlinico nel sistema integrato dell’emergenza e urgenza già previsto dal Piano ospedaliero del 2019.

L’illustrazione del progetto è in programma martedì 27 giugno in Aula Magna, alle 9.30. Al termine è prevista la visita al cantiere, al padiglione 12. Intervengono il rettore dell’Università Federico II, Matteo Lorito, la presidente della Scuola di Medicina e chirurgia dell’Ateneo, Maria Triassi, il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria, Giuseppe Longo, il direttore generale Tutela della salute della Regione Antonio Postiglione. Le conclusioni sono affidate al Governatore Vincenzo De Luca. «Si completa un percorso a tappe che - avverte Triassi - che nella definizione strutturale, strumentale e di personale delle tre principali reti tempo dipendenti dell’emergenza e urgenza, in cui il policlinico collinare è inserito (Ictus, Infarto e Trauma) in aggiunta al pronto soccorso Ostetrico già attivo da anni – arricchisce e qualifica l’attività didattica e formativa altrimenti non più sostenibile e crea tutti i presupposti per un futuro pronto soccorso esteso anche ad altre discipline richiesto a gran voce da tutto il corpo docente e dagli studenti e specializzandi ma su cui la parola spetta ovviamente alla programmazione regionale».

Il banco di prova, della volontà politica di Palazzo Santa Lucia, di dotare il policlinico di un pronto soccorso unico e generalista, da realizzare necessariamente per tappe, è ora il rinnovo del protocollo d’intesa, per le attività assistenziali, tra azienda policlinico e Regione. Dovrebbe essere ormai in dirittura d’arrivo dopo la parentesi Covid. Le indicazioni operative che conterrà l’entità del finanziamento per l’area dell’emergenza e urgenza e diranno con più chiarezza se questo primo step organizzativo, che si inaugura martedì, è destinato a segnare un percorso teso a strutturare e integrare il pronto soccorso del Policlinico nella rete dei reparti di Emergency attivi in città, allo stato è orfana, a causa di carenze di personale, del pronto soccorso del San Giovanni Bosco e del Loreto Nuovo.

I lavori della nuova Accettazione ambulanze per la rete tempo dipendente orto traumatologica, riguardano l’edificio 12, dove è ubicata l’Ortopedia, nelle immediate vicinanze dell’ingresso principale del policlinico, a via Pansini. Le opere riguarderanno anche gli aspetti impiantistici che saranno opportunamente adeguati in funzione della nuova e diversa distribuzione degli ambienti. Inoltre, saranno realizzati ex-novo l’impianto di climatizzazione e gas medicali attualmente non presenti. Saranno poi realizzati un locale visita e uno per l’osservazione breve, una sala d’attesa per parenti e accompagnatori, la zona di lavoro degli infermieri e medici, i servizi igienici per il personale e gli utenti (questi con vasca e doccia per il loro lavaggio), un apposito box per barelle e sedie a rotelle, i depositi pulito e sporco e per le attrezzature, lo spazio di segreteria e archivio. Con interventi successivi saranno realizzati la camera calda, il locale per la gestione dell’emergenza, ulteriori locali medici, un impianto illuminazione di emergenza e di forza motrice, l’impianto gas medicali e le prese ossigeno. Un progetto che mira alla realizzazione di un reparto funzionale flessibile ed espandibile per migliorare i percorsi di pazienti, personale ed utenti, individuare i flussi con collegamento tra le funzioni, accessi e logistica. Dotazioni che, unite alla vicinanza all’ingresso principale, fanno di quest’area anche la candidata ideale a svolgere, eventualmente in futuro, anche il ruolo di punto di accesso di un eventuale pronto soccorso integrato del policlinico di cui tanti napoletani attendono da anni la realizzazione.