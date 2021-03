La politica e il governo delle paure

L’evidente sbandamento della gestione del vaccino Astrazeneca, prima dato per sicuro, tanto da estenderne l’uso oltre la soglia di età inizialmente prevista, poi per sicuro sì, ma da controllare in alcuni lotti per presunti effetti collaterali, poi sospendendone in modo generalizzato la somministrazione, non è una grande prestazione nella gestione della campagna vaccinale.

A livello europeo innanzi tutto, e a discendere dei Paesi che ne sono stati coinvolti tra cui l’Italia. Sono forti sconcerto e dubbi se ricorrere o no al vaccino. Non solo ad Astrazeneca, ma alla vaccinazione in generale, visto che si ha notizia anche di eventi infausti associabili a Pfizer. Ne guadagna solo l’esiziale propaganda no-vax. Insomma, in un momento così delicato, non ci voleva proprio.



E tutto questo, se si sta alle evidenze scientifiche, in una situazione, che, anche ammessa una correlazione fin qui non dimostrata tra somministrazione del vaccino ed eventi infausti, vede i numeri di questi eventi tali, per la loro esiguità rispetto ai milioni di dosi somministrate, da non incidere affatto sugli standard di sicurezza richiesti dalla comunità scientifica. Nonostante questo, alle prime notizie di morti per eventi trombotici in soggetti vaccinati, prima uno, poi l’altro, i decisori politici, in un effetto domino sotto la pressione delle ansie sociali, hanno sospeso la campagna vaccinale condotta con Astrazeneca. Sospensione in Italia di particolare rilievo, perché fin qui il vaccino più impiegato ed impiegabile per la disponibilità.

L’effetto è che statisticamente avremo molto più morti certi per Covid, stante lo stop al controllo vaccinale della curva pandemica, di quanti se ne sarebbero potuti ascrivere ai rari effetti indesiderati del vaccino, se fossero accaduti. Per paradosso, effetti trombotici, se accertati, di gran lunga di minore incidenza che negli anticoncezionali, di cui nessuno chiede la sospensione, perché non avere un figlio non programmato è considerato un beneficio superiore al rischio accertato. Insomma, il Covid fa meno paura di una gravidanza indesiderata. Chiaramente una distonia, o più banalmente un’irrazionalità, della psicologia di massa.



Il punto è: i decisori pubblici, la “politica”, devono assecondare queste paure, o governarle proprio nell’interesse di quelli che hanno paura? Dall’insorgere della pandemia abbiamo visto oscillare la politica da una sottovalutazione delle indicazioni della scienza (ad esempio Johnson nel Regno Unito, ma ricordate in Italia “Milano non si ferma”?) ad un farsi dettare dai CTS le cose da fare senza talora le necessarie mediazioni nell’implementazioni nel tessuto sociale delle misure da adottare. Ora sembra assistiamo di nuovo a un’oscillazione in senso inverso: più che ascoltare le evidenze scientifiche, la politica ascolta le paure che rimbalzano sulle pagine dei giornali nate da questa o quella notizia infausta messa in collegamento con il vaccino.



Si può fare di meglio? Pensiamo di sì. Sia chiaro, il rapporto tra politica, scienza e società non è mai stato facile. Anche perché neanche la scienza è questo sacerdozio immacolato del sapere. Tant’è che su questa faccenda di Astrazeneca, vaccino low cost, non si capisce molto bene se non ci sia anche un contributo di interessi in gioco di Big Pharma. Però per far meglio c’è bisogno che politica, scienza e informazione si assumano l’onere della responsabilità di una certa “pedagogia” sociale. Che cioè all’opinione pubblica vengano comunicate con chiarezza le certezze scientifiche che abbiamo, sempre che le abbiamo; e questo è compito di un dialogo responsabile tra scienza e politica; rendendole a seguire operative senza tentennamenti, in assenza di ragionevoli dubbi. E che sui giornali e in video passino a otto colonne i diagrammi delle curve di successo della campagna vaccinale nei paesi dove è andata avanti, anche con Astrazeneca, più che le inutili oscillazioni di mezzo punto nei sondaggi settimanali sulle forze politiche.



Poiché è del tutto probabile, che tra qualche giorno ad Astrazeneca sarà dato di nuovo il via libera, salvo che non si sia scritto tutti, per l’angoscia di fare, una sceneggiatura dell’orrore tra politica e scienza nella gestione della pandemia, c’è un modo per risalire la china della sfiducia nella campagna vaccinale, che è il vero problema che abbiamo tra le mani. E che cioè ministri, governatori, sindaci si vaccinino con Astrazeneca, se il protocollo approvato lo prevede per le loro classi d’età e per il loro stato di salute. Sarà un modo per far sapere agli italiani che sulla loro pelle non si sta facendo nessun esperimento, ma si sta facendo per tutti la cosa giusta al momento giusto nel modo giusto.



