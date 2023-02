L’effetto Schlein stravolge i piani dei dem all’ombra del Vesuvio. L’opa lanciata nelle scorse settimane dal governatore De Luca sul terzo mandato rischia di finire su un binario morto. La vittoria di Elly rimescola le carte e riapre una linea di dialogo importante con i grillini di Giuseppe Conte, che sul tema sono stati molto chiari: «Di terzo mandato non se ne parla nemmeno».

In un clima da resa dei conti ieri da Palazzo Santa Lucia è arrivato un primo segnale finalizzato a rinsaldare la maggioranza del governatore e scongiurare pericolosi sfilacciamenti. Al primo piano della torre F13 del Centro direzionale, in serata, i due fedelissimi del governatore Fulvio Bonavitacola e Nello Mastursi, hanno chiamato a raccolta i segretari dei partiti della coalizione di centrosinistra: Verdi-sinistra italiana, Centro democratico, PiùEuropa, Socialisti. Un ticket di metà mandato necessario per evitare di ritrovarsi - anche alla luce dei risultati del congresso nazionale dem - una maggioranza ballerina che possa trasformare in un percorso a ostacoli gli ultimi due anni. Al tempo stesso un’occasione per approcciare al dibattito sull’ipotesi di una nuova discesa in campo di De Luca.

A spegnare gli entusiasmi del governatore ci pensa l’ex presidente della Camera Roberto Fico, che in un’intervista a “Il Fatto quotidiano” non usa mezzi termini: «Il M5s è chiaramente contrario a un terzo mandato per De Luca: gli abbiamo sempre fatto opposizione. Se i dem vogliono esportare il modello Napoli in Regione serve chiarezza su questo». E intanto nel palazzo che ospita il Consiglio regionale si guarda già al futuro. «Con la sconfitta di Bonaccini, De Luca esce evidentemente ridimensionato dalle primarie - commentano i consiglieri regionali del M5s Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello -. La nuova segretaria del Pd dovrà adesso dimostrare al suo elettorato un reale cambio di rotta. Salario minimo, reddito di cittadinanza, autonomia differenziata ma anche terzo mandato per il governatore. Il cambiamento promesso da Schlein si misurerà con i fatti. Scegliere di continuare a puntare sul governatore significherebbe avallare una gestione fallimentare».

La deputata napoletana del M5s Gilda Sportiello augura buon lavoro a Elly Schlein che «ha ottenuto - dice - un grande risultato, anche nella nostra città». «A Napoli, con il Pd - aggiunge Sportiello -, abbiamo costruito un progetto per la città che sta dando i suoi frutti. Se questo modello potrà essere replicato anche a livello nazionale lo vedremo; noi saremo ben lieti se vorranno seguirci sulla lotta alle disuguaglianze, sulla transizione ecologica e nella lotta contro l’autonomia differenziata». Un’altra deputata grillina, Carmela Auriemma, eletta all’uninominale di Acerra sottolinea: «La vittoria di Schlein è un dato positivo, lo dico anche in un’ottica regionale, perché apre alla possibilità di dialogare congiuntamente sui nostri temi: no alla autonomia differenziata che crei cittadini di serie A e cittadini di serie B, no ad inceneritori, sì ad una sanità realmente pubblica ma soprattutto viene sgombrata l’ipotesi del terzo mandato al governatore De Luca. È necessario ora passare ai fatti».

A indossare i panni dell’equilibrista in questa fase non semplice da gestire è il segretario provinciale in pectore del Pd Giuseppe Annunziata: «Nell’incontro con il sindaco Manfredi abbiamo discusso dell’ottimo lavoro che la sua giunta sta portando avanti grazie al sostegno di Pd e M5s. Una traccia sulla quale lavorare è sicuramente il modello Napoli, che sta funzionando e che si potrebbe replicare anche in Regione». Dai banchi del Consiglio, i dem Massimiliano Manfredi e Bruna Fiola evidenziano: «Prendiamo atto che finalmente la necessità della costituzione di un campo largo, con cui competere con concreta aspirazione di vittoria, è patrimonio comune di tutto il Pd. Il salto di qualità vero è costruirlo concretamente e non solo declamarlo in tv o sui giornali». I due consiglieri Pd poi vanno all’attacco: «La cosa peggiore è avere scoperto una nuova categoria, quella dei fan del campo largo del giorno dopo, che ci auguriamo che Elly accantonerà definitivamente nel suo nuovo percorso, ovvero di quelli che ci hanno portato prima alla sconfitta e il giorno dopo ci hanno spiegato cosa fare. Non basta l’alleanza Pd-M5s, ma serve unire radicalità e riformismo. Se questa è la strada della nostra nuova segreteria la sosterremo con ancora maggiore convinzione».

Sul terzo mandato i due consiglieri chiariscono: «È una vicenda che riguarda le assemblee elettive regionali e parlamentare. Quando si aprirà la discussione, il Pd è interessato a una serie di modifiche, in particolare alla modifica della legge elettorale regionale».