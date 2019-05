La sconfitta politica ​di chi usa la religione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 23 Maggio 2019, 00:00

Usare i simboli confessionali per dare corpo alla propria propaganda politica? La verità è che si accusa oggi Salvini di una cosa che la Lega, sin dalla sua nascita, ha sempre fatto e in modo cosciente. Tra i movimenti politici cresciuti sulle rovine della Prima Repubblica, quello leghista è infatti l’unico che abbia attinto a piene mani dall’immaginario mitico-religioso, per quanto in forme grossolane e spesso bizzarre, per costruirci intorno un efficace sistema ideologico. La giustificazione...