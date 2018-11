Dagli Usa all'Europa torna la politica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 8 Novembre 2018, 22:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna la politica. E con essa passioni, dispute ideologiche, visioni alternative di società, contrapposizioni frontali, eccessi verbali, lotta tra valori giudicati assoluti e non negoziabili da chi in essi crede: tutte quelle cose che in anni recenti abbiano considerato deriva patologica della politica, da lasciarsi alle spalle in nome del pragmatismo, della convergenza neutralizzante al centro e di un’economia ritenuta oggettiva nelle sue ricette, e che invece ne costituiscono l’essenza. Un’essenza per...