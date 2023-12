I Balcani occidentali e la Serbia che dall’inizio del nuovo millennio spingono per entrare in Europa sono degli osservati speciali per la loro nomea di essere poco affidabili - non a caso stanno aspettando l’adesione da circa quindici anni - e per le interferenze esterne consentite nei loro affari nazionali che rischiano di creare, nel lungo periodo, una forte instabilità nell’architettura geopolitica del continente. Tutti gli Stati dei Balcani occidentali, quindi, non possono permettersi nessun passo falso.

Ma Belgrado ha compiuto, intenzionalmente, un errore grossolano che rischia di costarle caro. Il 17 dicembre, in Serbia, si sono tenute le elezioni parlamentari e locali anticipate e la prevista vittoria è andata al presidente Vucic e al suo partito conservatore Sns.

Ma perché si sono tenute elezioni anticipate, le terze in quattro anni? In realtà, sono state indette senza alcuna ragione politica o istituzionale, ma solo per volontà presidenziale, per poi scoprire che si sono effettuate in un clima di brogli, di gravi irregolarità e per tale motivo si dovrà ritornare alle urne, in 30 seggi, il prossimo 30 dicembre.

Quella delle elezioni anticipate è, purtroppo, una tattica ricorrente del presidente Vucic per distrarre l’attenzione da una crisi sociale e politica molto forte; una strategia vista spesso negli ultimi dieci anni, da quando il suo partito progressista è salito al potere. Il leader serbo ha pensato che la chiamata alle urne anticipata lo avrebbe potuto aiutare a stendere un velo sulle violenze dilaganti nella società serba di cui molti lo ritengono responsabile. L’accusa nei suoi confronti è quella di portare avanti una politica che promuoverebbe l’intolleranza e la violenza nel Paese, infatti, la Serbia è lo Stato dove si registra il terzo tasso più alto al mondo di detenzione di armi per cittadino.

Nella scorsa primavera, dopo due episodi gravissimi, una mortale sparatoria in una scuola di Belgrado e un altro omicidio di massa che hanno scosso il Paese, i cittadini erano scesi in piazza per protestare sotto lo slogan “Serbia contro la violenza” che poi è diventato il principale cartello di opposizione che avrebbe riunito i partiti liberali, democratici e verdi in una coalizione filo-europea nelle consultazioni elettorali invernali.

Le violenze erano culminate, poi, il 30 settembre scorso, quando alcuni paramilitari serbi avevano teso un’imboscata a una pattuglia della polizia kosovara a Banjska, nel Kosovo, Stato non ancora riconosciuto da parte di Belgrado. Il picco di violenza e le relazioni sempre più tese con i kosovari avevano messo il presidente Vucic in seria difficoltà e sotto i riflettori della politica internazionale. Questi problemi, tuttora, sono solo una parte di quelli che hanno portato alla mancata normalizzazione dei rapporti Serbia-Kosovo e che hanno destato forti preoccupazioni tra le cancellerie europee.

Un’altra accusa ricorrente mossa al governo serbo era quella di aver eroso la libertà dei media nel Paese. Reporter senza frontiere, nel suo indice sulla libertà di stampa, ha collocato la Serbia tra gli ultimi posti in Europa, anche perché è stata sempre molto forte, nei media del Paese, l’influenza di una narrazione filo-russa dell’informazione.

Vučić, alla fine, aveva calcolato che con la vittoria avrebbe ottenuto una nuova legittimità e le vecchie crisi sarebbero state dimenticate, ma ha sbagliato i suoi pronostici.

Subito dopo le elezioni, le opposizioni sono scese in piazza nella capitale per contestare le elezioni. Addirittura, il partito del leader serbo è stato accusato di aver fatto arrivare a Belgrado, per il voto, oltre 40.000 serbi di Bosnia. Brogli elettorali sono stati verificati anche dalla missione di osservatori a guida Osce che ha rilevato un uso improprio di risorse pubbliche, la mancanza di separazione tra funzioni ufficiali e campagna elettorale (soprattutto da parte del presidente), intimidazioni sugli elettori e acquisto di voti.

Non sono tardate ad arrivare anche dure accuse dalla Germania e dal Parlamento europeo: “Inaccettabile per un Paese candidato, ci aspettavamo standard democratici più elevati da chi sta negoziando l’adesione all’Ue”.

Va poi considerato che la campagna elettorale si è svolta sullo sfondo della guerra in Ucraina. Proprio da Mosca sono arrivate a Vučić e al suo partito le congratulazioni da parte del portavoce del Cremlino Peskov che ha parlato di “ulteriore rafforzamento dell’amicizia” tra Russia e Serbia. Ma dopo le contestazioni da parte dell’opposizione e degli osservatori Osce, Mosca ritiene che alcuni Paesi occidentali siano intenti a provocare le proteste in Serbia per raggiungere i loro scopi. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova ha affermato: «Per molti anni a Belgrado e anche in modo più ampio nei Balcani, sono stati predisposti gli scenari delle proteste pubbliche per imporre la volontà dell’Occidente. Credo che ogni popolo di ogni Paese - ha continuato - debba difendere la sua sovranità a tutti i livelli».

E la sovranità degli ucraini? E l’attacco russo a Kiev che ancora continua in questi giorni? Bruxelles deve imparare dai vecchi errori e soprattutto a non sottovalutare le “maligne interferenze russe” nel vecchio continente da parte dello zar del Cremlino, altrimenti noi europei, nel disordine mondiale contemporaneo, pagheremo un prezzo troppo alto.