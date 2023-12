Un’altra notte d’inverno riscaldata dalla cultura e dalla tradizione. Port’Alba sarà illuminata anche stasera: i libri, la musica, la pittura live e la letteratura faranno brillare questa vigilia dell’Immacolata, nella speranza della rigenerazione della strada. Un percorso che, nei fatti, è già iniziato. A dimostrarlo la riunione di ieri a Palazzo San Giacomo sulle tutele, sulla sicurezza e sul ripristino dello storico arco seicentesco all’incrocio con piazza Dante. E un sostegno bipartisan all’iniziativa. A venti giorni dal grande successo della Notte Bianca del 17 novembre, organizzata dopo la campagna di stampa partita da queste pagine oltre un mese fa, stasera le librerie resteranno aperte fino alle 22.30. Oltre ai firmacopie, ad abbellire ulteriormente la via della cultura ci saranno esibizioni degli allievi del Conservatorio di San Pietro a Majella e action-painting dei ragazzi della Scuola di Pittura di Francesca Strino. Nelle stesse ore, fino a stanotte, resteranno aperte come da tradizione anche le botteghe del presepe di San Gregorio Armeno, per la Lunga Notte dell’Immacolata.



Musica, arte figurativa, libri e pastori. Fino a tarda sera. È la Port’Alba che Napoli merita, senza auto e motorini che infrangono le regole dell’area pedonale. Una via riempita da sorrisi e cultura, che diventerà realtà con l’appoggio dei cittadini, degli intellettuali, e con quello, bipartisan, della politica. Atteso in strada, infatti, l’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che parteciperà dalle 17.30 alla presentazione del libro di Luca Bottura “Menomale che Silvio c’era”, cui prenderà parte anche la scrittrice Valeria Parrella. «Invitiamo gli scrittori napoletani e gli intellettuali della città a sostenere la via della cultura con la loro presenza alla Notte Bianca - dicono i librai Fabio Amodio e Pasquale Langella - Regalare un libro a Natale acquistato in una libreria fisica e non in uno shop online farà bene a tutta la città e aiuterà la rigenerazione della strada».

Port’Alba non ha partito. L’amore per la cultura è una faccenda che unisce al di là delle posizioni politiche. Ci sarà anche un emissario dell’attuale governo, stasera, per il sostegno a Port’Alba. «Parteciperò sicuramente all’evento - spiega Luciano Schifone, consigliere del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano - Ho già richiamato l’attenzione della Sovrintendenza. Il ministro e tutta la struttura ministeriale stanno valutando se, dopo la soluzione delle questioni di carattere giuridico, ci siano le condizioni per un intervento diretto della Sovrintendenza per il restyling dell’arco. Siamo pronti ad affiancare il Comune, nel caso in cui Palazzo San Giacomo decida di intervenire in danno». «Resteremo aperti per onorare la tradizione dell’Immacolata - dice il presidente delle Botteghe di San Gregorio Vincenzo Capuano - questa tra 7 e 8 dicembre è la notte in cui storicamente si allestisce il presepe».



Più sicurezza, più tutele e più pulizia per Port’Alba. Queste le azioni di cui si è parlato ieri al Municipio. Presenti l’assessore alle Attività Produttive Teresa Armato, l’assessore al Verde Vincenzo Santagada, il coordinatore per le Politiche Culturali Sergio Locoratolo e il capo di gabinetto Maria Grazia Falciatore. Intanto, a partire da stasera, verranno predisposti più cestini a Port’Alba - come richiesto anche dagli imprenditori della zona - e ci sarà il potenziamento dello svuotamento e dello spazzamento. L’assessorato di Antonio De Iesu ha promesso «più controlli tra piazza Dante e la via dei libri». Significativo, poi, il dibattito sulle tutele per le attività culturali, richiamato anche nel Manifesto per Port’Alba redatto dai librai: «L’obiettivo per l’anno prossimo - spiega la Armato - è quello di lavorare con le imprese del territorio e gli altri partner istituzionali per apporre a Port’Alba le stesse condizioni di tutela che sono state introdotte a San Gregorio Armeno. La via dei libri ci sta molto a cuore, e la proteggeremo». Si aspettano, nelle prossime ore, importanti novità anche sul fronte del restauro dell’arco. Il sindaco Gaetano Manfredi ha promesso che «entro novembre prossimo la volta sarà sistemata». Ma non è escluso che la situazione possa sbloccarsi anche prima. Sono attese poi svolte rapide su un altro nodo cruciale: quello degli sgravi sulle tasse per le occupazioni di suolo durante le presentazioni di libri.