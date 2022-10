Morti bianche, l'altra faccia ​della precarietà del lavoro

Oggi piange Portici. Domani, chissà a quale territorio toccherà. Ieri un operaio di 59 anni è precipitato dal terzo piano del centro storico di Portici. E tutto questo a poche ore dalla Giornata nazionale per le vittime del lavoro, e a poche ore dal monito severo del Presidente Mattarella: “Lavorare non può significare porre a rischio la propria vita”.

Gli incidenti mortali sul lavoro nei primi otto mesi del 2022 sono stati, in Italia, 677, quasi tre al giorno. Ma il totale degli infortuni denunciati in questi primi otto mesi sono ben 484.561, più di duemila al giorno. Altro che società del post-lavoro o dell’ozio creativo.

Sinora la presenza al Dicastero del Lavoro di un “operaista” come Orlando ha indubbiamente agevolato una legislazione in favore della sicurezza sui luoghi di lavoro, così come il costante impegno dei sindacati. Ma evidentemente le norme non sono sufficienti, perché il mondo del lavoro sta vivendo una stagione molto complicata e di crescente precarizzazione, finanche da parte delle imprese.

Le “morti bianche” e gli infortuni sul lavoro sono storie tragiche e drammatiche che segnano ogni anno migliaia di persone – non solo famigliari, ma anche colleghi e imprenditori. Perché è vero sì che colpevoli sono quasi sempre – senza se e senza ma – le imprese, ma attenzione a non considerare le imprese parte delle vittime, perché quando un’impresa, soprattutto se piccola e traballante, registra un morto o un infortunato su un proprio cantiere, il rischio è spesso il fallimento, oppure processi e risarcimenti che mettono a dura prova la sopravvivenza stessa dell’impresa.

I profeti della scomparsa del lavoro manuale accettano con difficoltà che il nostro rimanga saldamente un Paese manifatturiero. È vero sì che è in atto una gigantesca transizione verso l’immateriale, ma il sistema economico italiano è ancora fortemente segnato da lavori “di fatica” in fabbrica, sui cantieri, nelle terre. E quando c’è da azionare una pressa, guidare un trattore o lavorare su un’impalcatura, è difficile realizzare il “rischio zero”, perché purtroppo possono capitare distrazioni, imprevisti, malori e altri incidenti di percorso. Ma tra il “rischio zero” e questa strage ce ne corre, ed è evidente che troppe imprese fanno ancora poco per mettere la sicurezza dei lavoratori in primo piano.

Quando parliamo di precarizzazione del mondo del lavoro noi ci riferiamo quasi unicamente ai lavoratori. Ma precarie sono anche molte aziende, soprattutto quelle piccole, a basso capitale, o quelle costrette ad adattarsi, senza la necessaria preparazione, alle mutevoli domande del mercato. Questo determina comportamenti negativi come l’improvvisazione, il ribasso, il cottimo e la ricerca di manovalanza “a giornata” poco sindacalizzata e spesso bassamente specializzata. Solo con questi “maneggi” molte imprese riescono a stare a galla, ma è evidente che il lavoro che creano è di basso valore, nonché di scarsa sicurezza. E tuttavia se ci fosse una stretta rigorosa sulle norme di sicurezza, l’inevitabile conseguenza sarebbe l’aumento della disoccupazione nonché l’indebolimento di quella maledetta “economia in nero” che permette comunque a migliaia di imprese cattive e di operai non specializzati di sopravvivere sul mercato, sia pure in una condizione “selvaggia” e “rischiosa”. Avere manodopera di qualità e garantire la sicurezza dei lavoratori costa molto. E questo se lo possono permettere principalmente imprese solide e stabili. Le imprese “liquide”, invece, raramente riescono a garantire norme e regole rigide, perché precaria, nei loro casi, è anzitutto la sopravvivenza sul mercato, che tende a espellere facilmente le società di piccole dimensioni e con scarsa identità produttiva.

Morire di lavoro è atroce, e suscita rabbia in tutti. Ma l’unica strada percorribile, provando ad approcciare il tema senza emotività o retorica, è quella di irrigidire ulteriormente le norme di sicurezza e i controlli sui cantieri e nelle fabbriche, anche se non è facile monitorare tutto il mondo del manifatturiero italiano. Oppure, ma lo Stato dovrebbe pagare un prezzo altissimo in termini di disoccupazione e redditi di cittadinanza, sopprimere sistematicamente tutte quelle imprese sgangherate che vivono di lavoro nero, che rispettano poco le norme e che tendono a utilizzare manodopera scarsamente specializzata e spesso improvvisata. Ma il rischio sarebbe un’ulteriore contrazione del numero delle imprese operative e della produttività complessiva del Paese.

Una cosa è certa: il tempo del post-lavoro e dell’ozio creativo non è ancora arrivato. Milioni di italiani sono tutt’ora costretti a essere manovalanza di un’economia manifatturiera che ha molte luci ma non poche ombre. Il nostro rimane saldamente un Paese “di fatica”, ed è assolutamente necessario che tutti siano costretti, dai più grandi ai più piccoli, a far fare lavori a rischio soltanto a operai specializzati, con esperienza e nelle condizioni fisiche e anagrafiche giuste per farlo. Ma quando muore un operaio non piange soltanto il mondo del lavoro: anche il mondo dell’impresa ne esce a pezzi, perché il cattivo lavoro disonora anzitutto la classe imprenditoriale, che non dovrebbe mai dimenticare di essere classe dirigente, e dunque con doveri morali superiori rispetto al puro “profitto”.