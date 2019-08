Porto, nel mirino dell’Anticorruzione anche i collaudi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 5 Agosto 2019, 22:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incremento di spesa ma non solo. Sulla nuova darsena di Levante del porto di Napoli per l’Autorità Anticorruzione ci sono punti oscuri da chiarire anche per quanto riguardi i collaudi. L’Anac, infatti, tra le altre questioni accende un riflettore anche sulle mancate contestazioni dell’Autorità di sistema portuale all’appaltatore per effetto della carente permeabilità – accertata in fase di collaudo – dello sporgente est della vasca di colmata; nei fatti sarebbe stata collaudata...