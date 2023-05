All’improvviso l’estate. Gli ultimi giorni di un maggio grigio hanno portato in città un sole e una temperatura quasi da Ferragosto. E il pienone di sole si è trasferito subito sui lidi, da Posillipo al Mappatella Beach, da Coroglio al lungomare. Balneari ufficiali e ufficiosi hanno ripreso subito a lavorare, assaliti da un sold-out totale dei napoletani assetati di mare. Code e folla.

Oltre mille persone solo nella spiaggia libera delle Monache. Un muro di corpi in spiaggia, che in certi casi è diventato caos. Non a caso, si ridiscute col Comune del contingentamento degli accessi sulle spiagge libere - come fanno sapere i gestori dei lidi posillipini. E sono tanti anche i turisti alla ricerca della spiaggia e del mare di Napoli. Migliaia e migliaia di bagnanti, insomma, per l’ultima domenica di maggio, che ha portato in dote un caldo quasi d’agosto.

Bagno di folla e bagnanti. Lungomare e spiagge assediati dalle 9 alle 19: giovani, giovanissimi e famiglie in arrivo da ogni quartiere verso Rotonda Diaz, Colonna Spezzata, e sugli scogli con vista sul Vesuvio. Tutto strapieno, dal Mappatella Beach a Coroglio, da Bagnoli a Largo Sermoneta, da Marechiaro a Riva Fiorita, dai lidi improvvisati nelle spiagge libere alle strutture balneari regolari. Intorno a Nisida, si vede già distintamente l’esercito di barche ormeggiate nelle ultime ore. Scafi in acqua anche a Mergellina. Tanti anche i turisti alla caccia del mare di Napoli, che però è schivo e si nasconde alla fine delle lunghe scalinate dei palazzi dalle parti del Lido Sirena e dei Bagni Elena. Tanti non trovano posto nelle strutture strapiene, né un anfratto libero nelle spiagge libere. Centinaia di visitatori camminano su via Posillipo cercando il modo di scendere verso l’acqua.

Chi ci arriva, come detto, deve fare i conti col pienone di ombrelloni e lettini: «Solo sulla spiaggia libera ci sono 1000 persone – spiega Dario Liguori, gestore del Lido Sirena alla spiaggia delle Monache – Noi siamo sold-out, con 180 posti occupati. Abbiamo avuto due riunioni con l’amministrazione, sui contingentamenti degli accessi, come avvenuto l’anno scorso. Noi saremmo favorevoli ad applicarli anche quest’anno, altrimenti si sfiorerà il caos sulla spiaggia libera, come in queste ore. Ma dovremo riparlarne nelle prossime settimane con il Comune. Visto l’enorme afflusso di bagnanti, è importante che Asia si occupi della pulizia della spiaggia, almeno nei weekend».

La sicurezza in spiaggia è stato uno dei temi più stringenti della scorsa estate, in cui non sono mancati incidenti – anche gravi – tra bagnanti e babygang (lo scoglione di Marechiaro, per esempio, fu il teatro di un accoltellamento tra minori). In certi casi, come appunto sulla spiaggia libera della Monache o su quella di Marechiaro (già questo fine settimana l’Anm ha attivato la navetta 622), ieri la folla era così intensa da tramutarsi in caos. Anche i ristoranti in spiaggia registrano il pienone per l’ultimo weekend di maggio. Tra le mete preferite, ovviamente, c’è anche la sopracitata Marechiaro, che deve fronteggiare tra l’altro il caos viabilità: «I lidi sono già pieni - spiega Sergio Mannato, dell’associazione Borgo Marechiaro - e anche lo scoglione è affollato. Questi, per gli abitanti, sono anche i primi giorni di ztl, ma per adesso mancano i controlli. I residenti hanno dovuto pagare circa 50 euro per ogni nucleo familiare per poter accedere alle discese sotto casa, ma poi difficilmente si trova posto, visto che la piazzetta e i marciapiedi sono occupati dai motorini dei bagnanti. Per noi è una beffa».