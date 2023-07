Ci sono storie che sembrano piccine, e invece sono la rappresentazione del baratro in cui sprofonda un’intera comunità.

La storia di oggi riguarda una fontanella pubblica che si trova in cima al viale Virgilio, quasi all’ingresso del parco Virgiliano: è stata rubata in primavera, dopo qualche tempo è stata sostituita con un’altra fontanella che, durante l’ultimo week end, è stata portata via.

L’evento è fortemente simbolico perché è avvenuto in uno dei luoghi di Napoli dove il degrado impera da anni senza che vengano prese contromisure: Viale Virgilio è la rappresentazione fisica dell’incapacità di restituire il bello dopo aver generato alla devastazione.

La vicenda è stata segnalata da ciclisti e runner che abitualmente si fermano a quella fontanella per cercare refrigerio durante l’attività sportiva. Pare che da quella specifica fontanella sgorghi l’acqua più fresca dell’intera città, talmente fredda da offrire un intenso refrigerio durante i giorni caldi d’estate, talmente ricercata che in tanti arrivano fin qui con le bottiglie da riempire per portarla anche a casa.

Fin troppo facile andare a rubare quella fontanella che si trova in un angolo appartato dove, in piena notte, si può lavorare senza dare nell’occhio. Un furto talmente facile da essere replicato per due volte consecutive nel giro di tre mesi.

In realtà il furto delle fontanelle pubbliche non è raro nella città di Napoli. L’ultimo del quale è stata data pubblica notizia, è stato effettuato a Fuorigrotta, tra via Attilio Regolo e via Giulio Cesare, si trattava di una fontana esattamente identica a quella portata via a Posillipo. In quel caso furono i residenti a denunciarne la scomparsa e a segnalare anche la precisione dei ladri, capaci di portarla via senza dare troppo nell’occhio, bloccando le tubature con “tappi da idraulico” per evitare che una costante fuoriuscita d’acqua, desse troppo nell’occhio.

In realtà anche il furto di viale Virgilio ha le stesse, identiche, caratteristiche del trafugamento di Fuorigrotta: pure in questo caso il lavoro è stato portato a termine con metodo e precisione per evitare danni al beverino. Anche a Posillipo la fuoriuscita d’acqua è stata bloccata con sapienza, per evitare che il trafugamento venisse scoperto troppo rapidamente.



Dietro al furto delle fontanelle pubbliche, soprattutto quelle di fattura antica, c’è un ampio mercato di appassionati. In genere questi furti avvengono su commissione, i beverini vengono portati in officine dove si procede a un accurato restauro per poi poter vendere quei pezzi a chi possiede una villa e pretende di avere nel giardino una fontanella antica.

Il valore di mercato di uno di questi oggetti va dai mille ai duemila euro, a seconda della data di realizzazione della fontanella e dello stato in cui si trova.

Tutt’intorno alla zona del doppio furto del beverino, regna un profondo degrado. Viale Virgilio è stato devastato dalla furia degli abbattimenti dei pini del 2019: il crollo di un albero mandò in crisi la giunta comunale che decise di evitare ogni possibile problema buttando giù tutti i tronchi considerati a rischio. Solo nell’area fra viale Virgilio, via Tito Lucrezio Caro e via Manzoni furono abbattuti più di settecento pini e, da quel giorno, è rimasto un cimitero di tronchi segati.

L’amministrazione Manfredi ha raccolto l’eredità di quella devastazione e, con estrema calma, sta pensando di predisporre un piano per il ripristino delle piante e il rifacimento dell’asfalto malridotto. Per adesso siamo ancora alla fase degli annunci, anche se da palazzo San Giacomo spiegano che entro la fine del mese di luglio potrebbe essere ufficialmente presentato il «masterplan» per il recupero totale di tutta l’area.

«È assurdo che nella nostra città qualcuno possa andare tranquillamente a prendersi una fontanella dalla strada senza essere nemmeno individuato», sulla questione è intervenuto il consigliere comunale Nino Simeone che proprio ieri ha inviato una nota ufficiale all’assessore Edoardo Cosenza e all’Abc chiedendo il completo ripristino di tutte le 83 fontane pubbliche diffuse sul territorio cittadino.

«Come è noto, le elevate temperature degli ultimi giorni, caratterizzate da ondate di calore e dall’afa, costituiscono un fattore di rischio per la salute pubblica - ha scritto Simeone - per tale ragione, si chiede di assicurare l’attivazione ed il regolare funzionamento di tutte le fontanelle pubbliche presenti in città, soprattutto di quelle collocate presso la stazione, il porto, le piazze e tutti gli altri luoghi di aggregazione e di affluenza turistica».