Si rischia la vita sui sentieri della Campania? Come evitare i pericoli? Come coniugare escursionismo e sicurezza, coltivando senza preoccupazione la possibilità di un cammino che, sui nostri territori come in poche altre parti del mondo, offre in un solo percorso mare, montagna, storia, cultura, archeologia, paesaggio? Dopo il tragico incidente dei giorni scorsi sul sentiero degli Dei, tra Agerola e Positano, di fronte alla costa che si distende da Praiano a Capri, con la morte della giovanissima turista finlandese precipitata in un dirupo, torna l’allarme tra turisti e appassionati.

APPROFONDIMENTI Nocera Superiore: si perdono lungo un sentiero in montagna, due giovani salvati con l'elicottero Turista morta sul Sentiero degli Dei: ​il percorso era off limits per frana Escursionista finlandese precipita e muore sul Sentiero degli Dei a Positano

Quanto sono sicuri i sentieri della Campania? Oltre la fatalità del piede in fallo, di un tragico inciampo, che può accadere ovunque, anche tra le scale di casa, emerge un quadro preoccupante di percorsi non segnati, di mancata manutenzione, di assenza di una mappatura complessiva con una reale gradazione dei rischi, mentre emerge una realtà di sovraffollamento in alcuni punti, che rende le attività problematiche, snaturandole, e di pressoché totale desertificazione di altre zone, non meno suggestive, ma non di moda, sconosciute, non promozionate, strette in una curiosa morsa: non ci va nessuno perché non se ne parla e non se ne parla perché non ci va nessuno.





«Siamo indietro di 15 anni – dicono gli operatori – rispetto alla sentieristica e all’escursionismo nella nostra regione, c’è da formare una cultura da zero». Non c’è la mappatura regionale dei cammini mentre sono state appena approvate le Linee guida. La segnaletica bianca e rossa dei sentieri è affidata al volontariato del Club alpino italiano, e in rari casi alla gestione dei dieci parchi nazionali e regionali, quando decidono di farsene carico, mentre quasi mai interviene sul tema il mondo della Comunità montane. In molti casi la segnaletica stessa sui sentieri appare parziale, insufficiente, sbiadita, divelta. Manca una manutenzione costante. In questo scenario, oltre l’incidente mortale, che fa notizia, gli escursionisti raccontano di centinaia di piccoli accidenti: infortuni, cadute, ma soprattutto gruppi che si perdono a causa di frecce e indicatori che all’improvviso spariscono e ti lasciano brancolare nei boschi.

«Ti puoi perdere a causa della mancanza della segnaletica – dice Annalisa Galloni, guida ambientale escursionista, titolare dell’azienda Anime erranti, che organizza escursioni in tutta la Campania - Oltre al Cai che lo fa su base volontaria, non ci sono altri ingaggiati per farlo. Non c’è un fondo istituito per la manutenzione dei sentieri. Dove il Cai è più attivo, ci sono i sentieri tracciati. Dove non c’è il Cai, non lo fa nessuno. Sulle Dolomiti, nessuno si perde. Da noi, senza una guida esperta, sì». Poi c’è la mancanza di una cultura e di un progetto turistico escursionistico. La Campania punta su altro: il mare, l’enogastronomia, l’arte e la storia. Nessuno pensa alla montagna, nessuno pensa ai sentieri. Eppure c’è un patrimonio nelle zone interne da far invidia alle regioni montuose del Nord, anche perché qui la montagna ha un pregio che non tutti hanno: sali in vetta e vedi il mare, cammini nei percorsi e trovi arte, archeologia. Cammini integrati, se solo venissero organizzati, pianificati, mappata e resi noti. Invece, a parte pochi gruppi specializzati, regna l’improvvisazione.

Sul Sentiero degli Dei salgono con le infradito, anche comitive di turisti anziani, inesperti, o giovanissimi che cercano il selfie e non hanno scarpe adatte, equipaggiamenti. «Non è uno scherzo, quel sentiero – dice Annalisa Galloni -, sono 10 km con 250 metri di dislivello». Invece, viene propagandato come sentiero facile, esposto sul bancone degli hotel come fosse un Duomo o un museo. Il sovraffollamento è inevitabile. Troppa gente, la coda per camminare, perdi il passo, ti distrai, un piede in fallo. È un incidente ma sarebbe accaduto lo stesso in condizioni migliori? Eppure gli esperti hanno elenchi numerosi di cammini da fare. I siti internet degli appassionati elencano almeno dieci itinerari mozzafiato: sui Picentini, il sentiero delle acque, poi il Cervialto, il cono del Vesuvio a Ottaviano, il sentiero del Mediterraneo a Camerota, i Lattari col Faito, gli Alburni, col Polveracchio, il Terminio, altri percorsi in costiera, più comodi, più pratici, come quello dei limoni da Maiori e Minori, o la Valle delle ferriere ad Amalfi. Intinerari che gli appassionati conoscono bene, percorrono con tutte le cautele, con le scarpe giuste, con l’attenzione giusta, con lo zaino giusto, con il passo giusto, con gli occhi puntati sul paesaggio, e non sullo smartphone. Invece tutti vogliono andare al Sentiero degli Dei. E spesso non per goderne la bellezza ma per poter dire: io ci sono stato. Una moda, che diventa il vero rischio. Non la montagna ma l’incapacità di capirla.