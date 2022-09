Pozzuoli, spari contro la pescheria: vendetta trasversale per punire il boss pentito

Una saracinesca crivellata dai colpi di pistola, ben dieci di calibro 9 sparati contro l’ingresso della pescheria del cugino del neo pentito di camorra Gennaro Alfano non lasciano spazio a dubbi. Il movente è nei tempi e nelle modalità del raid, riconducibili alla più classica delle vendette trasversali: colpire le persone più vicine al pentito quattro giorni dopo la sua decisione di iniziare a collaborare con i magistrati, nel tentativo di mettere pressione e zittire.



È questa la chiave di lettura del raid andato in scena la notte scorsa ad Arco Felice, dove sotto i colpi dei sicari è finita la «Pescheria del mare Friggi e Fuggi» di proprietà di D.F.G., cugino del 30enne boss emergente. In azione, poco dopo l’una di notte, sarebbero stati due uomini incappucciati che, in sella a una moto di grossa cilindrata, avrebbero sparato con una o più pistole contro la saracinesca dell’attività commerciale. La scoperta è arrivata solo nella mattinata di ieri quando, verso le sette, il titolare ha trovato l’ingresso della sua pescheria crivellato dai proiettili e a terra i resti della pioggia di fuoco. Allertato il 112 sul posto sono giunti carabinieri del nucleo operativo, del reparto radiomobile e della stazione di Pozzuoli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Napoli che hanno effettuato i rilievi del caso. Sono state acquisite anche le immagini dalle telecamere di videosorveglianza di alcune attività commerciali che sorgono nelle immediate vicinanze della pescheria, lungo via Miliscola.



In alcuni video si vedrebbero i sicari giungere davanti alla pescheria e sparare dal bordo della carreggiata. Poi la fuga lungo la strada che collega le frazioni di Arco Felice e Lucrino. Tra i residenti nessuno avrebbe visto né sentito niente eccetto due donne. «Verso l’una abbiamo sentito dei botti e abbiamo pensato che fossero dei fuochi d’artificio, poi a un certo punto abbiamo sentito auto correre ad alta velocità» hanno raccontato ieri mattina. Cristallizzate le fasi del raid e ipotizzato il movente, gli inquirenti sono alla ricerca dell’eventuale mandante.

Gennaro Alfano, 30 anni, molti dei quali trascorsi in carcere per spaccio droga, prima dell’arresto di due mesi fa, era ritenuto uno dei boss emergenti nel frammentato scenario camorristico puteolano. Una lunga carriera criminale iniziata da giovanissimo e che ha portato Alfano a vivere i periodi contraddistinti dalle faide tra i Longobardi-Sarno e i Beneduce e l’avanzata del clan Ferro. Un tempo affiliato ai Pagliuca, dopo la scarcerazione arrivata poco più di un anno fa era diventato uno dei maggiori esponenti del nuovo cartello criminale «gli amici di Toiano», gruppo nato tra i palazzi popolari del Rione Toiano. In poco tempo, dopo aver avviato una rappresaglia contro parenti e affiliati al clan Pagliuca a colpi di gambizzazioni, linciaggi e incendi in seguito al pentimento del ras Lino Pagliuca, Alfano e la sua banda erano riusciti a mettere le mani su diverse piazze di spaccio e sul business delle estorsioni ai danni dei commercianti, stabilendo un accordo al 50% sulla spartizione dei proventi con un altro cartello criminale di Monterusciello.

Non si esclude che la spedizione sia partita proprio dal rione, base operativa degli «amici di Toiano», o proprio da Monterusciello, quartieri che la scorsa settimana i familiari più stretti di Alfano quali i genitori, la moglie, i figli e i fratelli hanno lasciato dopo aver aderito al programma di protezione offerto ai familiari dei collaboratori di giustizia. Cosa che non è toccata al cugino, il titolare della pescheria finito al centro di una vendetta trasversale che da ieri ha alzato la tensione nei quartieri della città dove gli equilibri sono precari e gli scenari sono in continua evoluzione.