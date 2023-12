Dopo oltre mezzo secolo riapre alla città il varco di Porta Nuova del Rione Terra. La porta di accesso all’antica Rocca, da via Cavour, fu chiusa nel 1970 dopo l’ordine di sgombero per il bradisismo e in oltre mezzo secolo è stata aperta eccezionalmente una sola volta, in occasione della visita privata al Rione Terra dell’allora Cancelliere tedesco Angela Merkel, nell’aprile del 2014 prima di imbarcarsi per le vacanze ad Ischia. Un segnale di speranza, anche alla luce della recente ripresa del bradisismo.

Ieri pomeriggio il sindaco Gigi Manzoni e l’assessore con delega alla cultura Filippo Monaco hanno voluto celebrare l’inizio delle manifestazioni natalizie del cartellone di eventi «Natale tra arte, storia e cultura al Rione Terra» con la riapertura ufficiale alla città di Porta Nuova. Un varco che consentirà, innanzitutto ai puteolani ma anche ai tanti visitatori che affolleranno l’acropoli in occasione delle festività natalizie, di poter accedere al Rione direttamente dalla zona del Valione, la darsena dei pescatori a ridosso del Molo Caligoliano. «Si tratta di un’altra importantissima tappa verso il completo recupero della vecchia rocca e di totale riappropriazione della città del suo cuore pulsante che per anni è rimasto chiuso e inaccessibile – dice il sindaco Manzoni -. Un appuntamento storico, in coincidenza dell’inaugurazione degli eventi natalizi e del nostro ampio cartellone di eventi tra storia, arte e cultura. Anche quest’anno Pozzuoli offrirà una grande occasione di condivisione di momenti di festa e di gioia».

APPROFONDIMENTI Napoli, apre il Christmas Village alla Mostra d’Oltremare Napoli Est, soldi per manutenzione ma molti spazi ancora chiusi e da valorizzare Covid a Napoli, i medici di base: «Serve un aumento vaccinazioni»



In vista dell’afflusso di visitatori e turisti per assistere al ricco programma di eventi sono state allestite dal Comune anche una serie di aree di sosta gratuite. Un piano mobilità che prevede anche l’entrata in servizio di bus-navetta per raggiungere il centro della città partendo dai parcheggi di piazza a Mare, della scuola Pergolesi, del mercato ortofrutticolo, della zona del comprensorio Olivetti, di Villa Avellino, del Molo Caligoliano, del mercato ittico e di via Vecchia delle vigne, nella zona collinare.

Ieri sera, in concomitanza con la riapertura del varco di via Cavour, c’è stata anche l’accensione ufficiale delle luminarie che abbelliranno anche quest’anno i vicoli del primo insediamento urbano della storia di Pozzuoli. «Le luci d’artista diventano la scenografia di una città che si offre, in ogni luogo, in tutto il suo splendore – aggiunge l’assessore alla cultura, Filippo Monaco -. Il nostro scopo principale è stato quello di offrire un prodotto inedito capace di esaltare le peculiarità del nostro territorio. Con l’avvio del cartellone degli eventi natalizi è tutta la città che è addobbata a festa, ma a questo abbiamo voluto aggiungere eventi unici nel loro genere, che facessero del Natale un periodo pieno di eventi culturali di grande valore».





Il primo cittadino e l’assessore alla cultura, oltre all’accensione delle luminarie, hanno inaugurato anche il programma degli spettacoli con la seconda edizione del «Pozzuoli s’move» con David Morales, Alex Colle e Genny Testa. Oggi pomeriggio, invece, per festeggiare il giorno dell’Immacolata, a partire dalle 17, ci sarà lo spettacolo al Rione Terra della Baracca dei Buffoni e l’inaugurazione del videomapping con lo spettacolo evento «Mare-Luce», che sulla rocca proietterà installazioni e opere d’autore con giochi di luce e foto. Alle 18.30, poi, lo spettacolo «Schiaccianoci on the road», dedicato ai più piccoli tra i vicoli e le botteghe della Rocca millenaria vestita a festa.