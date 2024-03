Come cambiare le norme della Costituzione lo prescrive l’art. 138 della stessa Carta, che prevede due percorsi parlamentari. Il primo, con l’approvazione della modifica a maggioranza assoluta dei parlamentari. Il secondo, invece, è quello del voto a maggioranza di due terzi del Parlamento. Nella prima ipotesi, quella con il voto a maggioranza assoluta, vi è inoltre la possibilità di chiedere – da parte di 500mila elettori, 5 Regioni o un quinto dei membri diuna Camera – un referendum confermativo

Il cui esito finale è deciso dalla maggioranza dei votanti, senza quorum partecipativo. Certo, è auspicabile che le riforme costituzionali si facciano con la maggioranza di due terzi. Pertanto, in maniera politicamente condivisa, attraverso un accordo fra maggioranza e opposizione. Sebbene questa è la soluzione che la costituzione prevede come subordinata a quella del voto a maggioranza assoluta.

Nella consapevolezza che è complicato riuscire a raggiungere un accordo tra le forze politiche, specie quando si tratta di cambiare la costituzione nella sua parte politicamente più rilevante. Come è senz’altro il caso attuale del progetto di modifica della forma di governo, con la previsione de premierato. Anche perché in questo caso ci può essere il verdetto popolare tramite referendum.In fondo, sarebbe giusto così: perché il corpo elettorale, il detentore della sovranità, non può esprimersi sul cambiamento della legge fondamentale della repubblica? Infatti, la prima ipotesi, cioè la riforma condivisa a largamaggioranza,finisce con il trascurare il giudizio di colui nei confronti della quale quella riforma è destinata, e cioè il popolo. Riserva soltanto alle forze politiche la decisione di come cambiare la costituzione. Esalta, forse troppo, una delega a decidere sulla modifica della costituzione, la quale afferma, all’art. 1, che la sovranità appartiene al popolo, che la deve esercitare nelle forme e nei limiti della costituzione. Non sono mancate, nella storia italiana, riforme costituzionali approvate all’unanimità, così come ci sono state riforme approvate a maggioranza e poi bocciate dal referendum. Oppure confermate da questo, come nel recente caso della riduzione del numero dei parlamentari (oppure nella pessima riforma del titolo quinto di molti annifa).

La questione è: se una coalizione politica vince le elezioni prevedendo e promettendo nel suo programma una certa riforma costituzionale, quanto margine ci può essere di condividere le modifiche con la minoranza? Prendiamo il caso dell’elezione diretta del premier, voluta dalla maggioranza e dalla sua leader. Perché dovrebbe deflettere su questa riforma, tradendo così l’impegno preso con i suoi elettori, che l’hanno premiata, anche per questo proposito, con il voto maggioritario? In questi giorni, sono stati presentati appelli e manifesti che invitano a fare riforme condivise. Chiedono di fare marcia indietro sull’elezione diretta, in cambio di maggiori poteri in capo al premier. Richiesta ingenua e paradossale. Si può pensare di fare, come si è fatto in via emendativa, alcuni ritocchi migliorativi del testo di riforma del governo. Come si può, invece, pensare di stravolgere il progetto eliminando l’elezione diretta, che è la “madre delle riforme”? Piuttosto, le minoranze si dovrebbero organizzare nell’individuare una personalità politica in grado di sfidare l’avversario nel voto popolare. Questo sarebbe unmodo serio e coraggioso di condividere la riforma, cioè affidando ai cittadini la possibilità di scegliere, con il libero voto, da chi farsi governare. Come hanno fatto in in Sardegna e come faranno, domenica prossima, in Abruzzo.