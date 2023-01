Nel 2022 i prezzi al consumo hanno registrato, secondo l’Istat, una crescita pari all’8,1%; si tratta del tasso di inflazione più alto registrato a partire dal 1985 (9.2%). Anche in Italia a dicembre l’inflazione ha registrato un rallentamento ma meno significativo rispetto a Germania, Francia e Spagna. La fiammata dei prezzi crescenti si sta spegnendo, oppure siamo di fronte ad una malattia strutturale che va curata con priorità?

Negli anni ‘70 e ‘80 del secolo passato, le economie occidentali hanno conosciuto un lungo periodo di inflazione a due cifre.

Un periodo di inflazione accompagnato da una fase altrettanto lunga di rallentamento nella crescita. L’aumento generalizzato dei prezzi, e la crescita conseguente nei costi dei fattori di produzione, hanno condotto ad una dolorosa recessione dell’economia.

I gloriosi Trenta Anni dello sviluppo - successivi alla seconda guerra mondiale - sono stati bloccati proprio dai due decenni di inflazione. La scelta di sconfiggere quel male con lo strumento unico della politica monetaria è stata gravida di conseguenze. La stagflazione ha segnato la fine del compromesso keynesiano ed ha condotto all’affermazione del neoliberismo. Con la globalizzazione, ed il calo nei prezzi di produzione dei beni manifatturieri, l’inflazione è sostanzialmente uscita per una fase lunga dall’orizzonte delle politiche economiche, anche perché contemporaneamente alcuni servizi, come le telecomunicazioni in particolare, hanno vissuto una lunga fase di abbattimento costante dei prezzi.

In qualche modo non eravamo pronti alla ricomparsa dell’inflazione, le cui determinanti sono molteplici. Ma la fase che stiamo vivendo presenta caratteristiche radicalmente differenti rispetto alla storia inflazionistica di quattro decenni fa. Esistono alcuni tratti comuni che rischiano di trarci in inganno: anche oggi, i prezzi delle materie prime sono state il pesce pilota della rincorsa inflazionistica. La guerra ucraina ha acuito una tendenza già in corso.

Ma le similitudini si fermano qui. Il panorama è caratterizzato da due fenomeni divergenti: da un lato in alcuni settori si è affermato un sistema di mercato di tipo oligopolistico, che ha consentito un incremento dei prezzi mirato essenzialmente a massimizzare i margini di profitto; è il caso, ad esempio, del trasporto marittimo internazionale dei contenitori o dell’industria farmaceutica. Dall’altro le catene globali del valore consentono, in altri comparti, di mantenere ancora i prezzi bassi garantendo ai partecipanti a questo modello organizzativo un adeguato rendimento del capitale: pensiamo alla industria dei semiconduttori, che, grazie anche alla innovazione continua, colloca sul mercato prodotti più performanti a prezzi decrescenti.

Non siamo in presenza di una inflazione guidata da pressione della domanda, quanto piuttosto di una inflazione dal lato dell’offerta: governarla esclusivamente con una stretta monetaria può determinare effetti controdeduttivi. Ora, se dovesse rallentare l’andamento della crescita economica a seguito delle politiche di raffreddamento monetario, sarebbe necessario ricorrere al debito per attenuare gli effetti sociali dell’inflazione. Appare difficile continuare a ricorrere ai bonus governativi per tenere sotto controllo l’impatto dell’aumento dei prezzi.

Insomma, si tratta di spezzare la catena delle aspettative inflazionistiche. Ma non è necessariamente detto che le politiche di restrizione monetaria siano destinate ad avere successo. Le determinanti nella crescita dei prezzi stavolta dovrebbero indurre a ricorrere a un mix di provvedimenti differenti, che non si limitino solo all’aumento del tasso di sconto da parte delle banche centrali.

Lo si è visto proprio in queste settimane, quando, dopo una lunga gestazione, l’Unione europea è riuscita a trovare l’accordo sul tetto al prezzo del gas. La sola convergenza della volontà politica, ancora prima della sua attuazione pratica, ha determinato, assieme al calo dei consumi per effetto di una temperatura insolitamente alta, un crollo delle quotazioni del gas sui mercati internazionali.

Uno strumento opportuno per governare le aspettative dei mercati in una direzione ordinata sotto il profilo delle dinamiche inflazionistiche potrebbe dunque essere il controllo amministrativo dei prezzi maggiormente sensibili su scala sovranazionale, per evitare manovre speculative su vasta scala.

Inoltre, per tenere sotto controllo l’andamento dei prezzi, serve anche un maggiore ricorso alle politiche antitrust, per evitare che i cartelli oligopolistici influenzino l’andamento dei mercati al fine di ottenere una massimizzazione dei profitti del tutto ingiustificata dal punto di vista degli effetti distributivi e della efficienza.

Insomma, il raffreddamento dell’economia con gli strumenti della politica monetaria non sembra essere la bacchetta magica per la regolazione dell’inflazione nel mondo del ventunesimo secolo. Certamente questo accompagnamento è opportuno, ma non costituisce la “mano di Dio” per riportare ordine nel sistema dei prezzi. Questo ammonimento vale in particolare per l’Italia. Dopo una serie di manovre di innalzamento dei tassi da parte della Bce, il rendimento obbligazionario sui titoli del nostro debito pubblico a 10 anni è salito sopra il 4,6% la scorsa settimana, quasi quadruplicato rispetto al livello di un anno fa e 2,1 punti percentuali sopra il rendimento equivalente sui titoli tedeschi.

Siamo stretti insomma tra Scilla e Cariddi, tra crescita della inflazione e aumento insostenibile degli interessi sui titoli del debito pubblico. Le politiche monetarie devono governare non solo il fenomeno dell’aumento generalizzato dei prezzi, ma devono fronteggiare anche il rischio di una deflazione, nel caso in cui si contrasti una fiammata inflazionistica come se fosse un fenomeno strutturale.

Recessione e deflazione sono mali almeno comparabili alla inflazione, se non peggiori. Consegnarsi alla sola leva della politica monetaria per governare i processi complessi del nostro tempo potrebbe rivelarsi un errore capitale. Il malanno dell’inflazione va combattuto: senza ammazzare il paziente, però.