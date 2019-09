Primum vivere: il cambiamento può attendere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 2 Settembre 2019, 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le sorti nazionali che sarebbero in mano a Rousseau, inteso come piattaforma e non come Jean-Jacques, non possono far dimenticare - in ore molto delicate - ciò che diceva Tocqueville: «la libertà dei moderni sta nel non doversi occupare direttamente della cosa pubblica, dunque nella possibilità di delegare con il voto». Semplice lezione di liberalismo che, parafrasando una celebre massima, resta la peggior forma della politica ad eccezione di tutte le altre. La forma del grillismo digitale si mette in scena...