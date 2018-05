CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 24 Maggio 2018, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 23:00

«Due milioni e 180mila euro di risarcimento per danno erariale cagionato al Comune di Napoli». La Procura della Corte dei Conti conferma la richiesta di condanna per l’ex dirigente dell’Ambiente Giuseppe Pulli, l’ex assessore al Bilancio Salvatore Palma, il ragioniere capo Raffaele Mucciariello e la dirigente dei servizi finanziari Rosaria Rossi nell’ambito della mega-inchiesta sugli oneri di smaltimento rifiuti non pagati dal Municipio all’Uta (l’Unità tecnica amministrativa della Protezione Civile incardinata nella Presidenza del Consiglio dei Ministri) per l’emergenza ambientale di Napoli del 2005-2009, quando la città era invasa dai cumuli di immondizia.