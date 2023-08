Ribadisce il suo spessore di magistrato al di fuori delle correnti di magistratura associata. E si pone in una condizione di attesa, in relazione a una svolta cruciale per la sua carriera ma anche per il destino prossimo venturo della Procura napoletana. Poche parole, quelle del procuratore di Catanzaro, ieri ospite d’onore al premio Contursi Terme, compulsato dalle domande del giormalista Rai Enzo Perone. Inevitabile una battuta sulla sua candidatura alla guida della Procura di Napoli, dal momento che il magistrato calabrese è stato indicato come favorito (con quattro voti) dalla commissione incarichi direttivi rispetto agli altri due sfidanti (che hanno incassato invece un voto a testa). Caustico come sempre, il procuratore Gratteri, quando gli viene chiesto se verrà a guidare la Procura partenopea: «Non lo so se ci vado a Napoli, non sono io che decido - ha spiegato -, sto aspettando che chi deve decidere decida. È che io non faccio parte di correnti e quindi devo aspettare prima di sapere». Chiaro il riferimento ai lavori del plenum del Csm, la cui delibera sul caso Napoli era attesa per la fine di luglio, ma che è stata rinviata a data da definirsi, a partire dalla metà di settembre.



Ricordate cosa è accaduto nell’assemblea di Palazzo dei Marescialli? Formalmente il plenum non ha deciso perché non sono stati redatti i pareri dei tre candidati, anche se c’è chi non esclude che il rinvio a settembre sia figlio della mancanza di una sintesi tra i consiglieri. Quindi, di una mancata sintesi tra le correnti in campo. Come è noto, lo scorso sei luglio, il procuratore Gratteri è stato votato dai consiglieri Maria Luisa Mazzola (Magistratura indipendente), dal togato indipendente Andrea Mirenda, dalla laica di FdI Daniela Bianchini e dal laico Ernesto Carbone (di Italia Viva). Per il procuratore di Bologna Giuseppe Amato, si è espresso favorevolmente il togato di Unicost Roberto D’Auria, mentre per la procuratrice vicaria di Napoli uscente (oggi pm veterano nella Dda partenopea) Rosa Volpe, il voto positivo del consigliere di Area Antonello Cosentino. Una indicazione abbastanza chiara, anche se i giochi non sono fatti, dal momento che in Plenum equilibri e rapporti di forza non sono mai scontati.

Ma torniamo alla serata di ieri, al premio di Contursi Terme,. È toccato al giornalista Rai Perone, moderatore del confronto (al quale ha preso parte anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ), a ricordare «che qui in Italia abbiamo la migliore legislazione antimafia»; un punto sul quale il procuratore ha detto: «Ci andrei cauto... meglio che non parlo sennò non mi mandano più a Napoli». Poi è stato anche il magistrato calabrese a fare leva sulla sua esperienza di inquirente schierato da sempre contro il crimine organizzato. Il magistrato ha ricordato lo spessore economico e militare di potenti organizzazioni mafiose come la ‘ndrangheta, ma anche la necessità di individuare i circuiti del riciclaggio di denaro sporco. È il tema sul quale il procuratore denuncia «la presenza di professionisti e dei loro consulenti che vanno a braccetto con le mafie». Una frontiera complessa da individuare, nella quale si consuma - secondo gli inquirenti - l’abbraccio tra pezzi della borghesia e clan mafiosi.