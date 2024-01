Se qualche tempo fa impiegavo pochi minuti per archiviare un fascicolo, adesso la stessa operazione mi costa almeno due ore di lavoro. Parola del procuratore di Napoli Nicola Gratteri che, nel corso di un intervento a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, ha affrontato i nodi legati alla definizione del processo informatico.

Una riforma che mostra qualche intoppo, anche a sentire l’intervento del presidente Amn Ida Teresi, pm della Procura napoletana ma anche esponente di spicco di Area (corrente che unisce le toghe di sinistra). Fatto sta che ieri mattina lo stallo ha riguardato una delle innovazioni del sistema telematico: si è infatti bloccato “App”, una piattaforma che dovrebbe servire a gestire e smaltire in modo rapido i fascicoli, senza fare ricorso ai passaggi di carte da una scrivania all’altra, da un piano all’altro del Palazzo di Giustizia. Stando all’allarme lanciato ieri, lo stallo ha riguardato soprattutto gli uffici del distretto di Corte di appello di Napoli. Intoppi gravi soprattutto per quanto riguarda le archiviazioni dei fascicoli: che restano virtualmente aperti (tenendo in attesa tanti potenziali utenti), a proposito di vicende e storie che meriterebbero di essere affidati agli archivi giudiziari.

Ma all’inizio dell’anno giudiziario, c’è un altro dato tecnico che merita di essere approfondito. Ed è quello che riguarda le intercettazioni telefoniche e ambientali, a proposito di target finiti sotto captazione, ma anche di costi per gli ascolti segreti. A leggere i dati della Procura, emerge che lo scorso anno i numeri sono in aumento: sono state autorizzate 29.329 intercettazioni; costo totale 5 milioni e 895mila euro. Un dato che va comunque commisurato ai risultati ottenuti. In sintesi, anche e soprattutto grazie a questo strumento investigativo - fanno sapere ai piani alti della Procura - sono stati sequestrati circa 200 milioni di euro alla criminalità e al malaffare (vale a dire 197 milioni e 884mila euro).

Ma torniamo al funzionamento del fascicolo telematico. Scrivono i magistrati che fanno capo ad Area: «App è un applicativo ministeriale destinato all’implementazione degli atti nativi digitali del processo penale. Tale applicativo - utilizzato in via sperimentale per poche settimane da alcuni uffici giudiziari - è diventato obbligatorio per i provvedimenti relativi alle archiviazioni ma non funziona ed ha evidenziato gravi carenze strutturali e di sistema. Tutto ciò mentre il decreto ministeriale del 2017, entrato in vigore il 14 gennaio del 2024, stabilisce la obbligatorietà del deposito telematico di alcuni atti (quelli relativi alla archiviazione), che sta già determinando un preoccupante accumulo di arretrato sia lato Procura che lato Gip». Uno scenario su cui sono ovviamente al lavoro i tecnici del Ministero, nel corso di un processo di digitalizzazione che punta a rendere più spedito l’intero sistema giudiziario. Un percorso che viene chiesto dagli organi centrali della Comunità europea, alla luce dei finanziamenti del Pnrr investiti, come ha spiegato sabato mattina alla platea napoletana il rappresentante del Ministero di Giustizia inviato a Napoli. Facile immaginare che con il superamento della fase di rodaggio, l’intero sistema giudiziario italiano (a partire dal distretto di Corte di Appello) possa partire in modo più spedito ed efficace.

Ma sul pianeta giustizia napoletano sono i numeri dettati dal presidente di Corte di Appello Eugenio Forgillo a parlare chiaro. È stata abbattuta una parte del disavanzo segnalata in questi anni, tra fascicoli in entrata e quelli sopraggiunti, con una percentuale che lascia ben sperare per il trend dei prossimi anni, sia in sede penale che nel settore civile.

Archiviazioni, notifiche, si studiano comunque le contromosse. Come è noto infatti ci sono dei fascicoli che possono essere archiviati, solo dopo aver segnalato la decisione del pm alle parti offese, in vista di una possibile richiesta di opposizione, che poi deve essere valutata in sede di udienza camerale da parte di un giudice. È uno dei passaggi che attende lo sblocco della piattaforma informatica che ha fatto emergere alcune criticità in questi primi giorni di gennaio. Uno snodo a cui guardano con attenzione quanti si sono rivolti alla magistratura per avere risposte alle proprie vicende legate a fatti di natura penale. Parliamo per lo più di casi legati alla materia colposa, come episodi di presunta malasanità, finiti al centro di battaglie legali a colpi di perizie incrociate tra le parti in causa.