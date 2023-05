Infilare una lama in corpo a un altro, sentire che si fa spazio nella morbidezza della carne mentre il sangue esce e bagna le dita.

E poi estrarla, sferrare ancora un colpo sapendo che non è un film. È difficile capire come si possa arrivare a ciò, soprattutto se chi si arma e compie quest’atto è appena uscito dall’infanzia. Ed è arduo immaginare i pensieri passati nella testa del liceale sedicenne di Abbiategrasso che ieri ha impugnato un coltello avventandosi sulla docente di italiano e storia, per colpirla più volte.

Forse, mentre agiva, il ragazzino ha provato un sentimento analogo a quello del tredicenne di Secondigliano accoltellatore di un coetaneo la notte dello scorso sabato: di odio, così profondo da indurre il più piccolo a sporcare di sangue una serata che doveva essere di divertimento con i coetanei in un localino di via Monteoliveto, il più grande a alzare il coltello sulla sua insegnante, punizione per averlo interrogato scoprendolo impreparato.

I compagni di classe di quest’ultimo ne hanno descritto il contegno, mentre senza una parola si scagliava sulla malcapitata docente. Lo studente sarebbe apparso freddo, privo di emozioni, poi ha tirato fuori una pistola, rivelatasi una scacciacani, l’ha brandita e sollevata in alto mentre la professoressa scappava dall’aula insieme con gli altri ragazzi. Nemmeno il tredicenne di Secondigliano avrebbe manifestato emozioni particolari mentre, a sua volta senza parlare, accoltellava il suo coetaneo che peraltro ha fatto sapere di conoscerlo solo di vista.

Nel deragliamento totale dei comportamenti, a lasciare senza fiato è soprattutto questo gelo di emozioni. A penetrarlo non possono più bastare le definizioni diventate di occasione, come “bullismo”, termine svuotato di significato da una pratica di violenza in crescita quasi epidemica fra ragazzi di ogni estrazione sociale, ad ogni latitudine. E come non aiutano a capire le spiegazioni di taglio sociologico che confinano l’aggressività dei ragazzi nei ceti meno abbienti o nei quartieri degradati, neanche soddisfano le analisi che indicano unicamente in fiction e film gli istigatori della violenza. Dev’esserci qualcosa di più profondo, che accosta il “bravo ragazzo di buona famiglia” del Nord al suo omologo cresciuto a Sud in una realtà più popolare.