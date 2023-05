Una buona notizia, e una notizia cattiva. L’indagine internazionale Iea-Pirls, che raccoglie i dati sulla lettura in 43 paesi, conferma la scuola elementare italiana tra le prime in Europa, davanti a Francia e Germania, e al pari di Danimarca e Norvegia, anche in virtù di un percorso universitario in Scienze della formazione primaria ben strutturato.



Un percorso che ha conservato il ciclo unico del “vecchio ordinamento”. Ma il confronto con l’ultima rilevazione, del 2016, è preoccupante: si è infatti registrato un arretramento nei punteggi di oltre vent’anni. Un campanello d’allarme, questo, che deve risuonare ancora più forte quando si consideri che nei gradi successivi (specie alle superiori) gli studenti italiani risultano da tempo ben al di sotto della media europea e dell’area OCSE. Cosa accadrà dunque in prospettiva, se anche quelle che erano le nostre “basi solide” cominciano a dare segni di cedimento?

Non occorre essere esperti del mondo della scuola per individuare la linea di faglia apertasi dopo il 2016: il lockdown causato dalla pandemia, che ha costretto bambine e bambini, insegnanti e famiglie, a una lunga ed estenuante pratica di didattica a distanza. Pur non avendo, in quel contesto drammatico, altra scelta ragionevole, le conseguenze che si paventavano sotto il profilo della socializzazione, del benessere mentale e dell’apprendimento si stanno puntualmente materializzando. Un’“aula”, una “classe”, non possono infatti essere trasportate indifferentemente dal reale al virtuale, come ha ben detto Gustavo Zagrebelsky nel suo aureo libretto La lezione (Einaudi, 2022): «La classe è un insieme reciproco di vibrazioni tra studenti e docenti, tra studenti e studenti. Nella cosiddetta “didattica a distanza” non è possibile vedere classi. Della ricchezza di stimoli, influenze, suggestioni, intese, confronti, competizioni e rivalità, sostegni e solidarietà o anche crudeltà di cui la classe è capace, quella finzione degenerata di scuola che è la didattica impartita attraverso schermi che trasmettono segnali è totalmente priva».

La funzione-docente risulterà dunque ancora più decisiva nei prossimi anni, per recuperare il gap che sta scontando la generazione del lockdown, a lungo privata della propria “classe”. E anche con riferimento all’uso sempre più esteso del digitale nella didattica frontale d’aula, un osservatorio tra i più importanti nel mondo, il “Center for Universal Education” del “Brookings Institution”, ha evidenziato quale questione principale la formazione degli insegnanti, che debbono essere in grado sia di governare tecnologie in vorticosa evoluzione, sia di mantenere la dimensione relazionale e pedagogica all’interno dei contesti immersivi. In questo scenario, e con un occhio al nuovo percorso che i Ministeri dell’Istruzione e dell’Università, con attenzione e serietà, stanno istituendo per la formazione degli insegnanti, paiono doverose due constatazioni.

La prima: non soltanto la formazione degli studenti, ma anche quella degli insegnanti non può pensarsi come mero travaso di contenuti e di tecniche (attraverso materiali preconfezionati o video preregistrati), ma innanzi tutto come una condivisione di esperienze e di pratiche tra pari (con i colleghi universitari e con i colleghi docenti).

La dimensione relazionale e di confronto della “classe”, dell’“aula” in presenza così efficacemente evocata da Zagrebelsky, è imprescindibile. La seconda: si è molto parlato nelle ultime settimane, anche a seguito di esiti di ricorsi scaltramente amplificati, del riconoscimento del titolo di specializzazione sul Sostegno conseguito in Romania o in altri Paesi. Oltre all’ingiustizia palese nei confronti di chi si è formato con dedizione e sacrificio, evitando la tentazione delle scorciatoie, si pensi innanzi tutto a ciò che è bene per le nuove generazioni. La meta, comprensibilmente molto ambìta, di un posto di lavoro nella scuola, non può e non deve sostituirsi al viaggio, ossia all’acquisizione di competenze, di saperi, di valori, che consentiranno al docente di svolgere al meglio un ruolo delicatissimo. Né i corsisti né le Università (e forse neppure la giustizia amministrativa) possono limitarsi a sancire il conseguimento di obiettivi quantitativi o formali, quando si tratta di mettere in aula chi avrà per decenni la responsabilità e il privilegio di formare bambini e ragazzi fragili o con disabilità.

Bene hanno fatto gli Atenei italiani a manifestare piena disponibilità a collaborare con i Ministeri per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal PNRR, pur senza sostegni economici pubblici, nell’interesse genuino per la “next generation”. Per riprendere una nota metafora di Piero Calamandrei, nel corpo costituzionale la scuola «corrisponde a quegli organi che nell’organismo umano hanno la funzione di creare il sangue, portando a tutti gli altri organi giornalmente, battito per battito, la rinnovazione e la vita». Il compito insieme arduo ed entusiasmante della nuova leva di insegnanti sarà far tornare in piena salute, attraverso la scuola, l’intero organismo sociale, dopo la grave anemia provocata dal lockdown e dalla didattica a distanza. Ci fideremmo di un medico con una formazione opaca o frettolosa?

*Rettore Università

Suor Orsola Benincasa Napoli