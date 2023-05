Quando, poco meno di due anni fa, Spalletti firmò per il Napoli, questa fu la prima domanda che tanti si fecero: andranno d’accordo quei due, un presidente e un allenatore dai caratteri molto forti, talvolta troppo?

La domanda è riemersa in coda alla serata più bella dell’ultimo trentennio azzurro, dopo la conquista dello scudetto, perché nella sala stampa di Udine il tecnico ha replicato in maniera secca al produttore: «De Laurentiis deve dire a me, non a voi, che il Napoli riparte da me».

Caratteri forti di uomini di forti che hanno avuto quest’anno un destino forte, anzi meraviglioso, perché questo scudetto è stato il primo per entrambi. Ed è proprio lo scudetto - il magnifico risultato conquistato da società, squadra e pubblico - a dover spingere i protagonisti ad allontanare qualsiasi nube a conclusione di una stagione che passa alla storia. Spalletti era rimasto in silenzio due mesi fa davanti alla stessa esternazione di De Laurentiis sul futuro, quando dal palco del “Premio Bearzot” disse che Luciano, il vincitore del trofeo dedicato al ct mondiale, sarebbe rimasto alla guida del Napoli. Nei giorni successivi il tecnico respinse la tentazione di qualsiasi commento. A Udine no, la sua replica è stata immediata e piccata. Ha deciso di entrare, e subito uscire, in questo argomento. E adesso quale scenario si apre?

È evidente che non basta una Pec da inviare al legale di Spalletti - suo figlio Samuele - con l’automatico rinnovo del contratto fino al 2024 per sistemare la questione, se una questione esiste. Vi sono altri aspetti da affrontare, a cominciare dall’organico per la prossima stagione. Su questo il tecnico dovrebbe essere sereno perché De Laurentiis - sempre giovedì sera dal Maradona - ha fatto sapere che «non si cambiano mai i protagonisti che funzionano».

I più bravi non si toccano (e l’elenco quest’anno è lungo) e stavolta il presidente non ha fatto riferimento alle offerte cosiddette irrinunciabili, quelle davanti a cui un dirigente necessariamente riflette. E il discorso riguarda anche Spalletti, un «protagonista che ha funzionato» arrivando a questo splendido traguardo. Non era emersa, almeno in superficie, alcuna tensione tra allenatore e presidente, al contrario di quanto era accaduto - ad esempio - con Sarri, Ancelotti e Gattuso. È opportuno un chiarimento, nel momento che presidente e tecnico riterranno più opportuno, affinché si possa serenamente programmare il futuro.

Non è la prima volta in cui un allenatore che vince manifesta, più o meno apertamente, perplessità a continuare. Bianchi, pur avendo il contratto, chiese a Ferlaino di essere liberato dopo aver vinto in due anni scudetto, Coppa Italia e Coppa Uefa, giusto per ricordare un uomo come Spalletti passato alla storia del Napoli. Nonostante le spigolosità caratteriali, loro due hanno saputo creare una sinergia vincente, anche col contributo del direttore sportivo Giuntoli. E può continuare a funzionare ad altissimi livelli dopo lo scudetto, che non va considerato il punto di arrivo, l’occasione per la chiusura di un ciclo. È il contrario. Perché il Napoli ha portato avanti un rinnovamento intelligente e ha una rosa dall’età media di 26 anni, in grado di affrontare altre stagioni di successi. È il modello di calcio sostenibile apprezzato dovunque e che rende orgoglioso chi indossa la divisa azzurra.

La tifoseria che stima Spalletti (chi può avere perplessità dopo un piazzamento Champions e uno scudetto?) si augura che non abbia fatto un bilancio della sua esperienza quando l’altra sera ha parlato del primo e del secondo tempo, cioè degli obiettivi raggiunti nelle due stagioni. E aspettiamo l’inizio del terzo. Come ha detto De Laurentiis (e come penserà anche Spalletti), c’è l’Europa da conquistare per l’armata azzurra.

