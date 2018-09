CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 21 Settembre 2018, 22:44

All’appello mancano oltre mille medici nei pronto soccorso d’Italia, di cui 130 in Campania. Tanti, troppi. Mai così numerosi. Al punto che, a causa delle carenze di personale in organico, i professionisti rimasti in servizio effettuano quattro milioni e mezzo di visite in più rispetto agli standard nazionali. Senza riuscire a dare la giusta attenzione a ciascun paziente: dagli inizi del Duemila i minuti a disposizione sono dimezzati. «In pericolo è la qualità delle cure», avverte Francesco...