Piani di protezione civile: in Campania progetti con il «copia e incolla»

Giovedì 23 Agosto 2018, 23:02

La tragedia del Pollino ha aperto un altro squarcio nella tela del sistema di emergenza nazionale, che come abbiamo visto ieri spesso si inceppa a causa dell’impreparazione dei comuni privi di piani di protezione civile circostanziati e a corto di risorse per farli funzionare davvero. Ma se malauguratamente scattasse l’allerta anche in un’area a forte rischio sismico, vulcanico e idrogeologico come la Campania, che cosa potrebbe accadere? La risposta di una fonte qualificata della Protezione civile regionale è...