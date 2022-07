Al solo sentir parlare di legge elettorale, al lettore viene l’orticaria. Lui va al sodo e detesta i tecnicismi. Purtroppo per andare al governo del Paese i voti non bastano. Bisogna vedere come e dove si raccolgono, con chi e contro chi. Da sempre, le leggi elettorali cambiano non per cercare una maggiore efficienza, ma per la convenienza di chi le propone (e poi, statisticamente, viene punito). Stavolta le convenienze, tuttavia, sembrano trasversali.



La legge attuale, pur assegnando solo un terzo dei voti con il sistema maggioritario, impone ai partiti di stare in coalizione. Cosa che in questo momento sta stretta sia a Enrico Letta che a Matteo Salvini. Letta ha difficoltà a presentare candidati unitari con Conte (e viceversa). Salvini teme di dover cedere troppi collegi a Giorgia Meloni. Di qui la proposta di un nuovo proporzionale in cui ognuno vada per conto proprio, salvo prendere un ragionevole premio di maggioranza una volta che la coalizione (postuma) di partiti abbia raggiunto più o meno il 40/45 per cento. In questo senso il gioco può tornare utile anche a Giorgia Meloni libera di far vedere davvero quanto vale. Anche se possono comporsi coalizioni impure.



E’ troppo presto per dire se la cosa andrà avanti. Per ora il problema è di far arrivare integro il governo alle elezioni. Cosa non semplice, nonostante Draghi ce la metta tutta. Ha indossato le cinture di sicurezza, ma da settembre in poi le turbolenze saranno crescenti. Ha promesso di rispondere entro la fine del mese alle richieste di Conte, ma le rotative dei giornali con la notizia erano ancora calde che il leader dei 5 Stelle ha ripetuto il suo ultimatum ed è immaginabile che continui a farlo ogni giorno. Non credo che si diverta, è che ha una base in subbuglio pronta a festeggiare l’uscita dal governo come fece nel 2018 quando per decreto legge fu abolita la povertà dal governo giallo verde. La Lega appare appena più tranquilla o se si vuole più responsabile: pur nella leadership assoluta di Salvini, ha una struttura complessiva di governo storicamente più solida dei grillini e ha minori difficoltà a tenere la barra dritta. Già si discute se Draghi – che non vuol saperne – sia disponibile a guidare un governo senza Conte (i numeri ci sarebbero), mentre non è certo che si possa tirare la corda fino a votare a maggio (due mesi dopo la scadenza della legislatura) con gran soddisfazione di Giorgia Meloni che ha promesso l’inferno se la terranno fuori dalle nomine di primavera nelle sette grandi società controllate dallo Stato…