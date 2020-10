Lega, se Salvini si reinventa liberale

Provate a passare dal calduccio dei sondaggi alla doccia gelata di una sconfitta elettorale e vedrete che il cervello comincerà subito a macinare altre strategie. S’intenda: il centrodestra ha conquistato il 21 settembre la quattordicesima regione su diciannove, a parte la Valle d’Aosta dove comunque la Lega è il primo partito. Cinque anni fa ne aveva tre contro le diciassette del centrosinistra.



Ma se ha perso nettamente in Toscana e in Puglia e al ballottaggio si è visto sfilare dieci sindaci dal centrosinistra, il problema c’è. E c’è soprattutto perché PD e M5S hanno deciso di correre insieme in quasi tutti i grandi comuni in cui si voterà in primavera.

Serve quindi una rivoluzione copernicana su due punti chiave: le candidature in Italia, le alleanze in Europa. Sul primo punto Salvini, Meloni e Berlusconi hanno capito a loro spese che i dirigenti politici non sempre funzionano come candidati. Ceccardi in Toscana (che ha perso anche il comune di cui era sindaco), Caldoro in Campania e Fitto in Puglia sono stati sconfitti con ampio margine. Perciò a ‘Porta a porta’ l’altro giorno Salvini ha detto che il centrodestra candiderà soltanto persone estranee alla militanza politica portando ad esempio i sindaci di Venezia, Brugnaro e di Genova, Bucci che con il loro pragmatismo riscuotono consensi enormi.

Sul secondo punto la svolta l’ha compiuta il leader della Lega. Sa bene che se vuole andare al governo non può prendere a schiaffi l’Europa. L’estrema destra francese e tedesca sono compagni di viaggio pericolosi. Una cosa è difendere con fermezza le proprie posizioni e i propri diritti. Altro è parlare un’altra lingua e usare un’altra grammatica.

Salvini non è ancora pronto per il salto nel Partito popolare europeo, ma se qui c’è l’ungherese Orbàn, che ha posizioni più rigide delle sue, può starci anche lui. A questo si riferisce quando parla di colloqui informali con “alte autorità europee”. Giorgetti gli ha ricordato che in Europa comanda la Germania e con quella bisogna parlare. La nomina di Giorgia Meloni a presidente del partito conservatore europeo – che seppure di dimensioni ridotte è collegato ai conservatori inglesi, ai repubblicani americani e al Likud che governa Israele – lo ha convinto a muoversi. Il partito liberale di massa in Italia è morto, gli ha detto l’ex presidente del Senato Marcello Pera. Invitandolo a iscriversi, seppure tardivamente, all’asse ereditario.

