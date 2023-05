Putin era in bianco e nero. Niente a che vedere con i colori sgargianti degli anni passati. Il discorso della vittoria è una fotografia sbiadita.

Per l’autocrate russo, nessun annuncio o proclama di futuro radioso. Nelle immagini restano paragoni infelici con il passato, con i giorni trionfali dell’Unione Sovietica come con le celebrazioni migliori del potere putiniano. Anche la triplice simbologia dell’anno scorso, quando la Z dell’Operazione speciale veniva affiancata alla falce e martello comunista e all’aquila degli Zar, sembra un lontano ricordo.

La guerra ha cambiato la piazza di Mosca quanto il putinismo. Non ci sono annunci importanti o traguardi raggiunti da una nazione rinata. Al contrario, tutto ruota intorno al tentativo di assegnare a un minaccioso Occidente o a fantastiche élite naziste ucraine la responsabilità della guerra. Un messaggio che sembrava imbarazzare anche i presidenti delle repubbliche ex sovietiche, più o meno costretti sul palco d’onore di Mosca.

Certo, l’idea putiniana del mondo russo ed euroasiatico ha sempre affermato il disegno uno spazio politico-ideologico alternativo a quelle delle democrazie liberali. Nel racconto degli anni passati era un progetto permanente ascesa, finanziato dalle materie prima vendute in occidente, esibito dal successo degli oligarchi russi nel jet set internazionale. Invece, il quadro si è ribaltato. Con il suo discorso Putin non ha parlato di cambiare l’ordine mondiale, ma di difendere la Russia, e quindi il potere dell’autocrate e del suo establishment, dal rischio di una sconfitta.

Se sono imprevedibili le conseguenze di una strana ma possibile disfatta, le sue parole rivelano i dati della guerra. Innanzitutto, nel confronto con l’Occidente che è stato il suo bersaglio principale. Con un discorso più famoso, a febbraio del 2022, quando annunciò l’Operazione speciale, pur snocciolando il solito elenco di accuse ad americani ed europei, Putin li irrideva, descrivendo le democrazie come deboli, effeminate e incapaci di combattere.

In realtà, negli anni passati aveva negoziato di volta in volta con l’interlocutore che sceglieva in Europa o nel mondo, Usa compresi. A seconda dei suoi interessi e delle valutazioni di opportunità Putin era sempre presente, e da protagonista, su tutti i tavoli del grande gioco della politica internazionale. Dal punto di vista strategico, il suo schema aveva funzionato. Non si era mai formato un fronte compatto per fermare le sue operazioni di disgregazione di stati confinanti, né con la crisi in Georgia, né con l’attacco delle sue truppe in Crimea.

Si era trovato di fronte sanzioni deboli, accuse flebili e compiacenti tavoli di trattativa. Per non parlare del sostegno ad autocrati sanguinari, sostenuti con azioni dirette come in Siria, dove gli occidentali erano stati impotenti verso i massacri di massa. Oppure con azioni indirette, come in Venezuela, dove le democrazie hanno assistito indecise alle i migrazioni di massa determinate dalla feroce dittatura chavista. Questa volta è successo l’opposto.

L’Occidente si è unito, formando la più grande coalizione di democrazie della storia contemporanea, sostenendo l’Ucraina e adeguando le proprie strategie di sanzioni economiche e aiuti militari al momento politico. In secondo luogo, la convinzione (venduta anche da tanti osservatori occidentali) che questa alleanza si sarebbe divisa è stata clamorosamente smentita dai fatti, mostrando addirittura una doppia evoluzione: integrazione tra Europa e Usa versus alleanza delle democrazie del Pacifico. Infine, il ricatto del gas, l’idea che il denaro in fuga avrebbe convinto gli europei a mollare l’Ucraina, è fallito clamorosamente: buona parte degli stati del continente si sta rapidamente attrezzando a rifornirsi altrove e con successo di materie prime.

Ancora peggio gli è andato con l’altro obiettivo del suo intervento. Descrivere l’Ucraina come un paese diviso, in mano a presunte élite naziste, sembra oggi quasi un discorso da film di fantascienza, anche se pure su questo terreno qualche commentatore in Occidente aveva cercato di dargli una mano. La sua Operazione si basava su un baricentro strategico semplice: eliminare i gruppi dirigenti ucraini, occupare il paese e trasformarlo in una versione minore della Russia, con governi ed élite da lui scelte. Poi l’Occidente, dopo un po’ di proteste e sanzioni si sarebbe accodato, mentre i nemici superstiti potevano raggiungere i loro predecessori in Canada o Francia.

Anche in questo caso è successo l’opposto. Putin si è trovato di fronte una vecchia Ucraina memore di violenze, stragi e genocidi del regime comunista degli anni potenti o cupa miseria della decadenza brezneviana. Un paese che con l’indipendenza, pur tra le violenze e le corruzioni di chi usciva da decenni di dittatura, aveva provato a costruire una democrazia dell’alternanza, vicina o addirittura integrata con l’Europa. Un mondo che si era aperto con la caduta del muro, quando milioni di ucraini, soprattutto donne, aveva cercare una vita e un sogno correndo proprio lì.

Soprattutto si è trovato di fronte una Ucraina nuova, prodotta dalla guerra stessa. Una popolazione che magari spesso parlava russo o aveva parenti a Mosca si è sentita offesa e violentata dall’aggressione putiniana. Uomini come il presidente Zelensky o il capo dell’esercito Zaluzhny hanno saputo mobilitarla, entusiasmarla, convincerla a battersi e resisteste ad ogni costo, scegliendo il rischio estremo alla fuga e all’esilio. L’Ucraina è ora una nazione nuova, entrata da protagonista nella storia europea, e non solo, del XXI secolo.

Gli ucraini sono riusciti in quello a cui nessuno o quasi voleva credere l’anno scorso: fermare e spesso sconfiggere la temibile armata imperiale-coloniale di Putin. Così, hanno reso la narrazione putiniana della denazificazione un tentativo propagandistico, un racconto in bianco e nero che tradisce il rischio più grande per Putin. Si tratta dello specchio rovesciato del suo legato storico: una sconfitta potrebbe determinare la caduta del regime e magari, con un capovolgimento radicale, il ritorno della Russia in Europa, chiudendo la ferita aperta nel 1917.