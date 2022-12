Ha impressionato tutti la marea biancoceleste che si è abbattuta su Napoli in occasione della finale dei mondiali di calcio. Un’onda argentina che si è diffusa domenica nel centro storico, nei vicoli, nelle piazze, prima a sostenere la nazionale di Messi guardando la partita nei bar e nelle pizzerie aperte, poi a festeggiarne la vittoria, addittura con fuochi d’artificio e caroselli.

Migliaia di persone, chi sudamericano davvero, chi napoletano, come un solo popolo unito, avvolti nelle bandiere, nelle sciarpe, comprate in molti casi su decine di bancarelle (di napoletani) allestite lestamente agli angoli delle strade. In tantissimi con le maglie della nazionale argentina, a partire dal regista Paolo Sorrentino, che ha festeggiato con una foto su Instagram con quella di Maradona. Perché, ovviamente, questo strano canto dei popoli mescolati si è alzato nel sempre più incredibile culto per la memoria, l’effigie di Diego, il protettore laico, ormai, di una sola latitudine del sud del calcio, una linea celeste che tiene insieme, oltre lo sport, un tratto di appartenenza culturale, una verità emozionale, una vera radice sentimentale. Un fenomeno sicuramente particolare, per molti versi unico, che andrebbe analizzato a fondo in tutti i suoi aspetti, alcuni anche controversi.

Ma questo non è il luogo dei giudizi. È il luogo della presa d’atto. I fatti sono questi: la città ha vissuto ancora una volta un momento collettivo di aggregazione fuori dal comune, è stata capace di attivare un’orbita attrattiva unica su un fenomeno popolare. È un fatto, non è una opinione. Ed è un fatto positivo perché dimostra, in un luogo che spesso sembra addormentato come un uomo stanco su un divano, vitalità e potenza.

Ma accanto a questo fatto ne emerge un altro: l’incapacità di costruire su un potenziale, un sistema, una organizzazione, una rete, una struttura. Tutto viene ancora una volta consegnato a una sorta di spontaneismo, una gemmazione, come una pianta ostinata che cresce senza che nessuno la semini o la innaffi. Esplode un tratto caratteristico, si sviluppa un fattore attrattivo, senza che cresca, parallelam e nte, un telaio istituzionale capace di utilizzarlo, di metterlo a regime, di canalizzarlo. Arrivano a Napoli, chissà da dove, chissà come, migliaia di tifosi di calcio. Vi arrivano con le maglie dell’Argentina per la finale dei mondiali. E non c’è un maxischermo. Lo stadio intitolato a Maradona resta chiuso. Non c’è un punto ufficiale di raduno. Non c’è un itinerario del calcio e della memoria sportiva. Arriva una molt it udine nel nome di Diego e non c’è un percorso nel suo mito e nei suoi luoghi, nella sua epopea, non c’è un museo dei suoi cimeli, non c’è una esposizione dei trofei, non c’è neppure un cammino informale, una mappa dei murales, un percorso turistico organizzato. Ci si meraviglia, com’è successo l’altro giorno nei Quartieri Spagnoli, con la visita della Guardia di Finanza alle bancarelle intorno al “mausoleo” di Maradona, che fiorisca qui e lì una economia irregolare.