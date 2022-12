Mai dire Goat. Certi paragoni sono impossibili. Nessuno potrà mai nominare the greatest of all time del pallone, il più grande della storia, senza sollevare obiezioni. Ieri Messi l’ha chiamato così persino il Principe William, nonostante la famiglia reale britannica non abbia mai provato grande trasporto per l’Argentina, non solo per via delle Falkland/Malvinas.

Più grande di Diego, forse perché anche Maradona era argentino. Di sicuro vincendo, e in che modo, il Mondiale che non si doveva giocare – cioè non si doveva giocare in Qatar – la Pulce è finalmente riuscita ad arrampicarsi sul podio di tutti i tempi, accanto a Diego e a Pelé. Dietro? Davanti? Di fianco? L’ordine sarà sempre opinabile. In attesa che qualcun altro bussi alle porte dell’Olimpo: Mbappé vi si sta avvicinando a grandi passi (di corsa); Neymar non ce la farà, frenato dalle sue fragilità fisiche e pure da quella dose di sfortuna che non da oggi l’accompagna; qualcun altro in futuro ci proverà.

Mai dire Goat. Ma, con il trionfo di Doha, Messi si è definitivamente affermato come il più grande di questi tempi. Il sorpasso su Cristiano Ronaldo non è più certificato soltanto da un parametro discutibile come il numero dei Palloni d’oro vinti (7 a 5), né da quello più solido, ma da soppesare attentamente, perché condizionato dal valore delle squadre dove hanno giocato, del numero dei trofei di squadra vinti (42 a 33). A fare tutta la differenza è proprio questo titolo Mondiale, conquistato da trascinatore, dopo averne già sfiorato uno, otto anni fa. CR7 si è fermato alla vittoria in un campionato europeo, nel 2016, storica certo, visto che il Portogallo non aveva mai vinto niente prima, ma meno dominante, con prestazioni condizionate da uno stato di forma non ideale e una finale praticamente vista dalla panchina causa infortunio.

La stella di Messi brilla ormai in modo definitivo proprio perché è riuscita quasi ad appannare la brillantezza di un grande campione quale Cristiano è stato e chissà se riuscirà a esserlo ancora. I numeri di CR7 sono straordinari, i suoi record talmente tanti e tanto importanti che è diventato perfino stucchevole elencarli. Insieme a Messi, Cristiano Ronaldo ha illuminato il calcio mondiale degli ultimi vent’anni. Con meno grazia, meno talento naturale, ma con una prepotenza fisica e di volontà senza pari. E’ profondamente ingiusto chi oggi si accanisce contro di lui, chi prova gusto a dipingerlo come irrimediabilmente finito. E’ sempre difficile per un asso dello sport, specie per chi è stato in qualche modo idolatrato, capire quando è l’ora di dire basta. Non c’è una sveglia che suona per avvertirti. Solo un anno fa, l’impressione era che Messi, con il trasferimento da Barcellona a Parigi, si stesse spegnendo, mentre Cristiano pur in un Manchester United mediocre continuava a segnare come nei tempi migliori. In questa stagione tutto si è rovesciato.

Non è nemmeno giusto affermare che Messi sia più uomo squadra di CR7. Di certo, l’Argentina e il suo ct Scaloni hanno aiutato e si sono fatti aiutare da Leo, più di quanto il Portogallo e il suo ct Santos abbiano aiutato e si siano fatti aiutare da Cristiano. Poi è indubbio che gli ultimi comportamenti del portoghese siano stati poco edificanti, condizionati dalla delusione di non essere all’altezza delle dimensioni del suo ego ipertrofico. Non che Messi sia poi tanto più simpatico, ma la sua grandezza l’ha fatta pesare molto meno del rivale.

E in questo Mondiale, forse per la prima volta, è riuscito ad abbinare la leggerezza del tocco con una pesantezza di comportamenti senza precedenti: non più smarrito, come talvolta in passato, di fronte a difficoltà impreviste, ma deciso, persino cattivo. Senza mai peraltro andare oltre misura. Senza mancare di rispetto agli avversari e superare i limiti del buon senso e del buon gusto come hanno fatto alcuni suoi compagni, Emiliano Martinez, Otamendi e De Paul su tutti.

Messi per una volta ha superato CR7 persino su un terreno a lui poco congeniale come quello dei social. La foto che ha postato su Instagram, lui in campo con la Coppa del Mondo rivolta al cielo, ha ottenuto a ieri sera più di 47 milioni di like, battuto il record precedente di 41 milioni di like per una foto proprio di loro due, Leo e Cristiano, che giocano a scacchi, per una pubblicità di Louis Vuitton. E chissà che il titolo mondiale non gli permetta di colmare il distacco per numero di followers – Ronaldo ne ha 519 milioni su Instagram e 106 milioni su Twitter, Messi ne ha 400 milioni su Instagram, 25 mln conquistati nelle ultime due settimane, ma non ha un account Twitter – e per valore stimato di un post su Instagram: 3,5 milioni di dollari per il portoghese, 2,6 per l’argentino. Del resto, Messi oggi guadagna sul campo più di Ronaldo (65 milioni a 40 circa), ma l’azienda CR7 è molto più strutturata dell’azienda di Leo.

Due anni di più e un futuro molto più incerto – CR7 è tecnicamente un disoccupato, ancora non si sa per quale squadra giocherà da gennaio in poi – è molto difficile che Ronaldo possa effettuare un contro sorpasso. Messi invece ha ancora davanti a sé nuove sfide: la prima, la più intrigante, è la possibilità di contribuire a portare al Paris St. Germain la prima Champions League della storia. Con il supporto di Mbappé e Neymar, non dovrebbe poi essere così difficile.