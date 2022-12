C’è qualcosa di più grave dell’indignazione dinanzi alla spettacolare e inedita quantità di denaro trovato in casa della vice presidente del Parlamento europeo Eva Kaili e del suo compagno Francesco Giorgi e in quella dell’intraprendente faccendiere Antonio Panzeri, già eurodeputato Pd e oggi in Articolo 1. È la sorpresa paralizzante dinanzi alla “caduta degli dei”. Era il 31 luglio 1981, quando Enrico Berlinguer rivendicò la “superiorità morale” del Pci.

Da allora questo assunto è stato sempre scritto nelle tavole della legge della Sinistra italiana, comunque si fosse chiamata. Assunto sopravvissuto anche a vicende di Tangentopoli sulle quali talvolta non si è fatta chiarezza fino in fondo. Panzeri, Giorgi e forse più di qualcun altro l’hanno cancellata d’un colpo. Qui non si tratta di un mariuolo che ha preso una tangente. Qui si tratta del capo (Panzeri) di una organizzazione affaristica che ha trovato in sacche della sinistra europea (e forse non solo) il terreno di coltura per traffici nemmeno tanto oscuri.

Colpisce che sacerdoti del sindacalismo più nobile abbiano coperto dietro sontuosi compensi il sistematico sfruttamento dei lavoratori come avviene in Qatar. Colpisce che lo facciano anche all’ombra di una rispettabile organizzazione non governativa dal nome beffardo (“Combattere l’impunità”) con la copertura inconsapevole di persone specchiate come Emma Bonino, Federica Mogherini e altri. Noi siamo garantisti fino in fondo e aspettiamo che la magistratura belga chiarisca con nomi e cognomi la parte ancora coperta dell’affare. Ma quel che s’è visto è sufficiente ad abbattere un totem quarantennale.

Su un piano infinitamente più modesto – ma nello stesso filone di sacralità morale – colpisce la vicenda della moglie e dei familiari di un simbolo come il deputato Aboubakar Soumahoro, autosospeso dal gruppo Verdi/Sinistra italiana. Da un lato immigrati ospiti della loro cooperativa che denunciano di vivere nel degrado e di arretratezza nei pagamenti, dall’altro imponenti finanziamenti pubblici finiti chissà dove (sequestrati 600mila euro). Soumahoro dice di non saperne niente e noi gli crediamo fino a prova contraria. Ma questo indiscutibile esempio di riscatto che entra in Parlamento con gli stivali da bracciante pieni di fango non ha alzato mai il sopracciglio quando la sua signora gli rientrava in casa addobbata come una vetrina di Chanel?