Venerdì 23 Agosto 2019, 00:00

Ma i punti - i tre punti di Zingaretti, i dieci snocciolati da Di Maio – cosa sono? Sono condizioni, priorità, pregiudiziali? Sono clausole di sbarramento o contributi al programma di governo, formule per chiudere un accordo o per mandarlo all’aria? Sarebbe più semplice capirlo, se dietro l’elenco presentato dopo i colloqui al Quirinale i partiti parlassero con una voce sola. E invece esce Zingaretti e i renziani si agitano: i suoi tre punti non ricalcano il deliberato approvato all’unanimità dalla...