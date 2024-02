La protesta degli agricoltori che infuria in Europa non è del tutto nuova. Almeno superficialmente, si potrebbero indicare due precedenti: il movimento dei “forconi”, che tra alterne vicende serpeggiò in Italia fra il 2011 e il 2013, e il movimento dei gilet gialli, che paralizzò la Francia dalla fine del 2018 ai primi mesi del 2019. Anche allora uno dei temi centrali della protesta era il prezzo dei carburanti; anche allora un ruolo centrale venne svolto da agricoltori e autotrasportatori; anche allora le simpatie verso quei movimenti venivano più da destra che da sinistra.

Queste analogie, tuttavia, non devono trarci in inganno. Il movimento di oggi è diverso, molto diverso da quelli di allora. La prima differenza che balza agli occhi è il carattere transnazionale della protesta odierna, partita da Olanda e Belgio ma rapidamente propagatasi ai principali paesi europei, fra cui Francia, Italia, Polonia, Spagna, Romania. La seconda differenza è che ora, al centro delle contestazioni, ci sono le politiche europee in materia di ambiente (il cosiddetto green deal), con le loro ripercussioni sulla PAC, la politica agricola comune: più restrizioni, maggiori costi, minori sussidi. Soprattutto: concorrenza sleale dei Paesi da cui importiamo prodotti alimentari (un tema già sollevato, ben venti anni fa, da Giulio Tremonti nel suo libro Rischi fatali).

L a terza differenza è che, mentre in passato l’approssimarsi delle elezioni europee aveva finito per spegnere le proteste (nel 2014 quella dei forconi,nel 2019 quella dei gilet gialli), oggi sembra accadere l’esatto contrario: il movimento deitrattori si espande e si rafforzamanmano che ci avviciniamo alla data delle europee. La ragione è semplice: oggi il cuore della protestanon sono le scelte specifiche dei governinazionali, ma è l’orientamento complessivo della politica europea non solo inmateria agricola,ma - più ingenerale - intutte le materie sulle qualile scelte pro-ambiente della Commissione Europeamettono a repentaglio redditi, posti di lavoro, aziende, valore degli immobili. È il caso, per fare solo i due esempipiù macroscopici, delle direttive inmateria di motoritermici (che comporteranno il deprezzamento del parco veicoli attualmente circolanti), e delle direttive in materia di abitazioni (che costringeranno i proprietari a scegliere fra costosi efficientamenti energetici e ingenti perdite di valore degli immobili posseduti). È difficile prevedere come tutto ciò potrà influenzare il voto europeo di giugno. Quel che però, fin da ora, è abbastanza evidente, è che questa protesta impatta inmodo asimmetrico sulla destra e sulla sinistra. I socialisti, da sempre insintonia con gli orientamenti dirigisti della Commissione, rischiano di perdere ulteriori consensitra i ceti popolari. Specularmente, le forze di destra (RiformistiConservatori e Identità e Democrazia) hanno l’opportunità – ma forse si dovrebbe dire: un’opportunità unica – di consolidare il proprio consenso fra i ceti popolari,finora alimentato soprattutto dalle preoccupazioni in materia di criminalità e immigrazione. Èuno sbocco inevitabile? Non credo. Molto dipende da come è fatta, e soprattutto da quanto è pluralistica, l’offerta politica della sinistranei vari paesi. Se i principali partiti di sinistra sono compattamente schierati pro-immigrazione e pro-transizione ecologica, secondo l’ortodossia finora prevalente a Bruxelles, sono destinati a rafforzare il trend che, ormai da diversi decenni,ha fatto della sinistra la rappresentante privilegiata dei cetimedi e benestanti.E, specularmente, a perfezionare la migrazione dei ceti popolari sotto le ali dei partiti di destra, più omeno estrema. Dove invece la sinistra prova a essere recettiva delle inquietudini popolari, come in Francia,in Danimarca, in Germania, e fuori dell’Uenel Regno Unito,i giochi sono più aperti, come già si vede dalle elezioni più recenti e dai sondaggi.Nel Regno Unito e in Danimarca, da qualche annoha preso forma una sinistra securitaria,talora non insensibile altradizionalismo dei ceti popolari (penso inparticolare al leader laburista Keir Starmer).In Francia, da tempo esiste una formazione di sinistra – La France Insoumise di Mélenchon – che, anche in virtùdelle sue posizioni critiche sull’accoglienza, mette un argine al flusso di voti verso la destra di Marine LePen.

In Germania, conla nascita del partito di Sahra Wagenknecht(BSW), qualcosa di analogo sta nascendo daun scissione della Linke, il partito di estrema sinistramolto radicato nelle regioni dell’Est. E in Italia? In Italia, a sinistra,non muove foglia che Schlein non voglia. Lanuova segretaria del Pd appare ben decisa a perseverare sui pilastri ideologici della linea seguita finqui: diritti LGBT, migranti, transizione green. Una formula perfetta per fare il pieno di voti dei ceti medi urbani,istruiti e riflessivi. Lasciando ai Cinque Stelle, ma soprattutto alle destre, di raccogliere il voto dei colletti blu, delle periferie, delle campagne. Un mondo di cuiitrattori stanno diventando il simbolo.