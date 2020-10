Tutto è digitale, un mantra ormai che risuona quotidianamente da decenni. Eppure, come la creta, questo abusato e propagandato concetto di mondo digitale assume la forma che di volta in volta il caso richiede. Una volta è enfatizzato in termini delle performances sempre più spinte, che esso raggiunge in relazione alla trasmissione e condivisione delle informazioni, un’altra è criticato per il suo «Dna classista» che seleziona i suoi fruitori in base alle disponibilità di risorse tecnologiche e alle competenze che non risultano possedute equamente da tutti gli individui. Questa costellazione di prospettive lo rende sfuggente, non codificabile e, purtroppo, ancora totalmente non governabile. Si potrebbe dire che siamo nel Medioevo digitale se non fosse che ormai gli storici hanno riabilitato quell’epoca.

La valenza e la peculiarità del digitale risiedeva, in effetti, proprio nell’essere altro rispetto all’esistente, di essere un’alternativa nuova al mondo tradizionale, quello analogico, quello non governato dai bit, dalle cifre 0 e 1 ma da fenomeni continui, forse umani.

Ma davvero ora è tutto digitale? Perché se è così occorre capirne le regole del gioco. Le società moderne occidentali hanno impiegato secoli a divenire quello che sono nel mondo cosiddetto reale, dove la geografia ha una validità consentendo di identificare un luogo con delle coordinate e non uno stato mentale indotto da comunicazioni infinitamente disponibili attraverso il mezzo digitale. Ma le regole non ci sono!





Tutto è lasciato alla autogestione, non c’è più la possibilità di trovare un nuovo maestro Manzi come quello degli anni ‘60 pronto a spiegarti forme, relazioni e rischi del mondo. Se nel mondo reale ci si improvvisa boscaiolo viene naturale cercare di capire il funzionamento di una motosega onde evitare di tagliarsi, ma nel mondo digitale la percezione del rischio è nulla.

Come difronte al pericolo di un mare ondoso c’è chi giace sulla riva e si bagna poco e chi è sempre totalmente immerso nell’acqua, ed è questa differenza che funge da spartiacque tra vecchia generazione e Millenials rispetto alle tempestose onde del digitale. Una generazione precedente più propensa al possesso rispetto a questa attuale dei cosiddetti nativi digitali interessati alla fruizione. Il digitale è la panacea della fruizione, in quanto mette a disposizione praticamente gratuitamente ogni tipo di informazione, ma l’informazione è un’arma in quanto condiziona e condiziona in forma assoluta, come direbbe Lord Acton a proposito del potere. Tutti sono potenzialmente vittime di questa micidiale arma che ormai ha pervaso ogni focolare domestico, ma quelli che ne diventano vittime sacrificali in quanto prove di anticorpi di difesa sono proprio i giovanissimi. Una minaccia concreta annidata e ramificata all’interno di un’intera generazione di adolescenti.

Secondo i dati dell’Osservatorio nazionale sull’adolescenza il 46% degli 11-13enni resta attaccato allo smartphone fino anche a due ore al giorno mentre il 44% dei più grandi arriva a stare al telefono anche sei ore al giorno. Un tempo che tradotto in termini di informazioni veicolabili si rivela una fonte di condizionamento di intensità elevatissima. Un tempo nel quale mondo virtuale e mondo reale sembrano andare in osmosi con il risultato di una percezione alterata della realtà in una sorta di ibrido indistinguibile nel quale le leggi della fisica si mischiano a quelle del cyberspazio. È la teoria dell’on life di Luciano Floridi, ossia la commistione permanente di vita reale e vita digitale che il filosofo infatti paragona alle mangrovie che vivono in acqua salmastra, dove quella dei fiumi e quella del mare si incontrano, ossia un ambiente incomprensibile se lo si guarda solamente con l’ottica dell’acqua dolce o solamente con quella dell’acqua salata

Ma c’è di più. C’è l’istinto primitivo dell’individuo nel suo percorso di crescita, ossia la sua capacità di misurarsi nel corso del tempo con ostacoli e sfide che alzano sempre più l’asticella. Ma la discontinuità inter-generazionale che crea i grandissimi problemi - dai risvolti a volte davvero tragici e surreali che fanno ripiombare un’intera società nella crudezza dei limiti della sua via evolutiva – è ravvisabile nel diverso bagaglio di metriche percettive del pericolo che separa individui analogici dai nativi digitali. I primi erano in grado di soppesare, con un’alea di incertezza contenuta, il livello di rischio nell’azzardo adolescenziale o addirittura pre-adolescenziale verso cui si era attratti. Un tuffo da un trampolino sempre più alto, un guida più spericolata in bicicletta. I secondi non hanno un cruscotto di valutazione del rischio incombente in quanto astratto e generato in una dimensione a-spaziale nel quale i rapporti di causa-effetto sono fortemente alterati e spesso sottoposti a fortissimi condizionamenti anche nella forma di sfide a step successivi, le challenges digitali, di soggetti pericolosi nascosti dalla maschera del digitale. Tra digitale e vita reale la sottile linea di confine manca davvero. E deve essere al più presto trovata.

