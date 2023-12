Lo scorso 2022, in circa tre mesi, dal 24 febbraio al 9 giugno, tre Comuni del napoletano sono stati sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata: Castellamare di Stabia, Torre Annunziata e san Giuseppe Vesuviano. Un atto che ha allargato i suoi effetti sulle vite di circa 140mila cittadine e cittadini dell’area vesuviana. Nell’eterno ritorno dell’uguale di queste terre non è stata la prima volta. A Torre Annunziata si è trattato della seconda in trent’anni. Addirittura la terza per San Giuseppe Vesuviano.

Attualmente – lo si legge nell’intervista a Claudio Palomba, sollecitato ieri da Leandro Del Gaudio su questo giornale alla conclusione dei 25 mesi trascorsi a Napoli dal prefetto – ci sono altri quattro Comuni della provincia sotto la lente della cabina di regia allestita dal funzionario del Governo che in questi due anni ha lavorato con grande attenzione sul tema degli intrecci tra camorra e politica nei comuni napoletani. Ma il fatto è che a questo giro, rispetto alle altre volte, la valutazione prefettizia presenta un elemento che rende se possibile ancora più delicata e preoccupante la faccenda: la pioggia di milioni in arrivo con i fondi europei del PNRR. Come ha detto ieri il prefetto, “la gestione di fondi del PNRR richiede una pubblica amministrazione valida, competente, attrezzata alla sfida, ma soprattutto al riparo da infiltrazioni in materia di antimafia”.

Valida, competente, attrezzata e protetta: quattro aggettivi che, per dirla con Dante, fanno tremare le vene e i polsi al solo doverli pensare calati nella concretezza di contesti politici, sociali e amministrativi la cui vera cultura operativa è imbevuta di localismi, familismi amorali, rilassatezze disciplinari e procedurali, che invece dell’interesse generale cura il particolare, la cui funzione non è quasi mai quella di innesco degli spiriti buoni della società bensì quasi sempre quella degli interessi di parte della medesima, sotto il tacco delle oligarchie locali quando non della malavita organizzata.

“Vasto programma” commenterebbe il pessimista. “Vasto ma necessario” chioserebbe l’ottimista. Perché non si tratta solo del progetto più ambizioso fino a ora disegnato nel quadro dell’Europa unita, ma anche del più ambizioso progetto cui le amministrazioni locali cittadine siano state chiamate a partecipare. “Il PNRR – ha scritto Gianfranco Viesti nel suo denso e illuminante saggio “Contro la secessione dei ricchi” appena uscito da Laterza – è stato definito dal governo Draghi con una limitatissima concertazione con le Regioni (…) che hanno avuto un ruolo solo attuativo, principalmente nelle materie del lavoro e della Sanità. I Comuni, al contrario, hanno potuto proporre direttamente propri progetti, e si sono visti attribuiti risorse piuttosto ingenti per la realizzazione di investimenti sui propri territori”.

Tradotto: questo è un piano assai più nelle mani dei sindaci che dei presidenti di Regione. Ed è questo l’aspetto peculiare di cui si diceva prima. Se il tessuto politico di governo locale al Sud è spesso quello che è, se i sistemi economici che insistono sui territori meridionali funzionano spesso come funzionano – e dal 1991, anno di nascita della legge, lo sappiamo con più contezza e obiettività rispetto a prima – se le relazioni allegate ai decreti di scioglimento raccontano di parentele, amicizie o frequentazioni di rappresentanti delle amministrazioni locali con esponenti della criminalità organizzata, se tutto questo è vero, allora la battaglia della trasparenza amministrativa non solo non si può perdere, ma è proprio necessario, obbligatorio e irrinunciabile vincerla. Ed è necessario farlo con la consapevolezza che – alle attuali condizioni della normativa – sciogliere un Comune per infiltrazioni della camorra significa, in buona sostanza, decapitare soltanto la testa politica, lasciando, di quell’Idra, pressoché intatte tutte le altre, a partire da quella incarnata dai funzionari delle amministrazioni, dai dirigenti e da quell’apparato che guida la macchina burocratica dei Comuni.

A sua volta, se non addirittura maggiormente, invaso dal cancro degli interessi mafiosi e della zona grigia di imprenditoria, notabilato locale e classe dirigente che ne è fondamentale benzina. Chi può dire di dormire sonni tranquilli a quelle migliaia di cittadine e cittadini di quei territori? Chi può garantire loro che quei comuni nei quali vivono e lavorano sappia spendere con coscienza, onestà e rettitudine la pioggia di soldi in arrivo da Bruxelles?