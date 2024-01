Ferdinando Adornato – su Il Mattino dello scorso 5 dicembre - definisce “disarmante” il persistere delle “baruffe di sempre tra magistratura e politica” e, ad un tempo, afferma che una “opposizione giudiziaria” è esistita (evocando Tangentopoli, in particolare il “resistere, resistere, resistere“ di Borrelli) o può esistere; si interroga sul diritto dei magistrati di “intervenire con interviste ed articoli sulla vita pubblica del Paese”.

E si dimostra preoccupato sulle conseguenze dei processi (talora di un semplice avviso di garanzia, talaltra di un rinvio a giudizio) sulle sorti dei governi. L’articolata analisitocca una pluralità di problemi che si possono riassumere in quella espressione molto “gettonata” che è la “politicizzazione del magistrato”. Cerchiamo di distinguere due diversi aspetti. Il primo è legato al fatto che i compiti del magistrato sono oggi senza dubbio più complessi che in passato il che determina il fatto che il magistrato stesso incida in modo progressivamente più forte e massiccio su problemi di oggettiva valenza politica. Ciò accade, evidentemente, non solo allorché sono i politici ad essere indagati, ma anche quando l’intervento del magistrato viene oggettivamente ad incidere su determinazioni e scelte assunte dall’autorità politica (pensiamo alla vicenda dell’Ilva di Taranto) o ancora quando il magistrato diviene, suo malgrado, unico protagonista istituzionale in settori che presupporrebbero l’intervento di altri “pezzi” dello Stato per azioni e controlli doverosi (si pensi all’assenteismo nella Pubblica Amministrazione) nei quali la “discesa in campo” del magistrato medesimo dovrebbe essere l’extrema ratio e non il solo rimedio.

Nonsitratta, quindi, in tali casi, di “politicizzazione” del singolo magistrato, ma di valenza e di ricaduta “politica” dell’azione giudiziaria. Diverso è il caso della sovraesposizione mediatica di alcuni magistrati, in particolare pubblici ministeri, che può senz’altro annoverare il “resistere, resistere, resistere” di Borrelli o, aggiungiamo, la minaccia di dimissioni del pool Mani Pulite di Milano ove fosse stato approvato il pur infausto decretoBiondi,nonché tutte le prese di posizione atte ad attribuire alla magistratura una funzione salvifica. L’effetto di tutto ciò comportò l’erronea convinzione - mai più completamente superata - che il compito della magistratura fosse quello di perseguire non specifiche responsabilità individuali, bensì fenomeni diffusi come la corruzione. Lo stesso (talora chiassoso) consenso ai pubblici ministeri, dipinti come “salvatori dellaPatria” segnava decisamente un’anomalia in un Paese certamente in parte nauseato da un modo non di rado immondo di fare politica, ma non legittimato a sostenere un sostanziale snaturamento del ruolo della magistratura. Quanto al diritto dei magistrati di interloquire su questioni che riguardano la vita pubblica del Paese, il nostro pensiero è che il magistrato non sia un cittadino “dimezzato” e che, pertanto, possa intervenire sui problemi della Nazione, sulle leggi che vengono proposte, sulle ricadute delle stesse, senza però partecipare a manifestazioni politiche di parte, ossia assumere posizioni che siano o possano apparire espressive di uno “schieramento” per una parte o partito. In definitiva, il magistrato, pur nell’insuperabile imperfezione di ogni essere umano, deve effettuare ogni sforzo per superare “pregiudizi” di ogni genere. Inoltre, alle necessarie guarentigie di cui egli gode non possono non corrispondere adeguati “contrappesi”, in mancanza dei quali si sconfinerebbe nell’onnipotenza istituzionale e nella facoltà di fare politica per decenni, pur in assenza di qualsivoglia investitura popolare. Infondo, quando – giustamente – si afferma che è necessario che il magistrato che abbia ricoperto cariche politiche non torni ad indossare la toga, si vuol dire, appunto, che il suo rientro in magistratura potrebbe renderlo, agli occhi della collettività, poco credibile nei suoi provvedimenti che, ancorché impeccabili, potrebbero essere giudicati espressione difaziosità.

Come scrisse Piero Pajardi, il giudice deve porsi con imparzialità non solo rispetto agliinteressi delle parti in causa, ma anche rispetto a quelli delle forze dialetticamente contrapposte per la determinazione dell’equilibrio politico generale del sistema. Naturalmente corrosive, inquinanti e subdole sono le pubbliche manifestazioni di indipendenza da parte di magistrati che coltivano, invece, in modo sotterraneo collateralismi con centri di potere di qualsivoglia natura. Quanto, infine, alle ricadute delle indagini giudiziarie sulla vita dei governi o sulla necessità di dimissioni di quanti vengano attinti da avvisi di garanzia o anche da rinvii a giudizio, è giusto che non vi siano automatismi per le ragioni efficacemente illustrate da Adornato, anche se siffatte conseguenze – essendo, come è noto, l’azione penale obbligatoria - fanno parte del dibattito politico e delle scelte delle opposizioni e non possono che essere lasciate al senso di responsabilità e all’equilibrio degli interessati i quali non rendono un buon servigio al Paese ove cavalchino e strumentalizzino le vicende processuali degli avversari. * Procuratore generale emerito presso la Corte di Appello di Napoli