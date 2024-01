Con l’approssimarsi delle elezioni per il rinnovo di sindaci e presidenti di Regione, si riaccende il dibattito sul limite ai mandati, previsto per entrambi i vertici degli esecutivi, che sono eletti direttamente. I mandati elettorali da svolgere non possono essere, secondo la legge, oltre due consecutivi: eppure alcuni vorrebbero estenderli a tre o, addirittura, abolirli. Il tema si posiziona fra Scilla e Cariddi, per così dire.

Ovvero, tra la posizione di chi ritiene che limitare i mandati sia una compressione della sovranità popolare, perché impedirebbe a questa di esercitare una libera scelta. E tra quella di chi, invece, ritiene che con la limitazione del mandato si evitano forme di concentrazione e personalizzazione del potere.

Entrambe le posizioni hanno un loro “tono costituzionale”, e pertanto sono senz’altro meritevoli di attenzione e valutazione. In effetti, risulta un po’ paradossale, in democrazia, impedire al corpo elettorale di votare un candidato, solo perché questo ha già svolto due mandati. E magari li ha saputi svolgere in maniera capace e competente, da meritare un’ulteriore conferma da parte degli elettori. Questo argomento di democrazia si scontra con quello del costituzionalismo, che è una tecnica con la quale definire e limitare il potere in funzione della libertà. Pertanto, una norma giuridica, costituzionale o legislativa, prevista per limitare l’esercizio continuo del potere si inscrive chiaramente nella logica dei principi del costituzionalismo.

C’è poi l’argomento di diritto comparato. Tutti gli stati di democrazia costituzionale, che prevedono l’elezione popolare del capo dello Stato, dispongono di un limite costituzionale di non oltre due mandati elettorali consecutivi. Così negli Stati Uniti d’America con il XXII Emendamento, introdotto nel 1951 a seguito delle quattro elezioni consecutive di F.D. Roosevelt. Inoltre, il limite di due mandati presidenziali c’è anche in Francia, introdotto nel 2008; in Austria, in Portogallo, in Finlandia e altri Paesi. Certo, si può obiettare che l’elezione popolare del capo dello Stato è ben altra cosa rispetto a quella di un sindaco o presidente di Regione: ma è il principio quello che vale, cioè che a elezione diretta di un organo monocratico corrisponda una limitazione temporale del mandato a governare. Scriveva Tocqueville, nella Democrazia in America (1835): «È impossibile considerare il corso ordinario degli affari ordinari negli Stati Uniti senza accorgersi che il desiderio di essere rieletto è la caratteristica principale del presidente».

In Italia, il limite a due mandati elettorali per sindaci e presidenti di Regione è previsto da due leggi nazionali (per i primi, quella del 1993; per i secondi, quella del 2004, attuativa dell’art. 122 della Costituzione). Per le Regioni, però, la legge nazionale, secondo una certa interpretazione giurisprudenziale (nei casi dei “governatori” Formigoni ed Errani), non limita il mandato ma obbliga le Regioni a inserire il limite nella legge elettorale. Non tutte le Regioni lo hanno fatto, come per esempio la Campania. Se lo facessero adesso, il computo dei due mandati partirebbero dal momento dell’entrata in vigore della legge regionale. Una mossa giuridica azzardata ma legittima. Al di là di tutto, il vero limite al mandato è quello degli elettori. Non basta potersi candidare per la terza volta, bisogna soprattutto essere eletti per la terza volta. In fondo, è questo il senso e il valore della sovranità popolare.