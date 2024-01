Nel messaggio di fine anno del Capo dello Stato non è mancato un accorato appello alla partecipazione attiva alla vita civile. «Partecipare - ha ricordato Mattarella - significa farsi carico della propria comunità. Ciascuno per la propria parte». Parole che presentano molteplici risvolti applicativi, anche sul versante delle possibili riforme in grado di stimolare il desiderio dei cittadini di contribuire alla “res publica”, alimentando il virtuoso circuito della fiducia tra governanti e governati.

Da questo punto di vista sarebbe davvero auspicabile che il 2024 fosse l’anno giusto per l’emanazione di una legge sulle lobby, che in Italia continuano a muoversi in un Far West. Ad oggi manca infatti una regolamentazione delle attività di lobbying che contribuisca a definire il perimetro entro cui rientra la legittima e necessaria attività di rappresentanza di interessi.

Chi difende presso le istituzioni le ragioni di categorie, imprese, realtà organizzate sul territorio può muoversi con disinvoltura e attraverso qualsiasi canale senza dover dar conto a nessuno di quello che fa. Non c’è dunque trasparenza nei rapporti tra lobbisti e decisori pubblici e i provvedimenti presi da questi ultimi sono spesso figli di ingerenze indebite da parte di gruppi di pressione più forti di altri anziché di sintesi inclusive dei vari interessi in gioco, come dovrebbe essere in una democrazia matura.

Il risultato finale è che spesso i cittadini non comprendono le finalità delle scelte legislative, nutrono il sospetto che esse rispecchino gli interessi di pochi e si allontanano dalle istituzioni considerandole non in grado di garantire il benessere collettivo.

Per sanare questa situazione, che rischia di acuire la frattura tra governanti e governati, è necessario intervenire con una legge che renda pienamente trasparenti i processi decisionali, affinché tutti i portatori di interessi abbiano la possibilità di far conoscere il loro punto di vista alle istituzioni e per consentire all’opinione pubblica di valutare chi effettivamente ha contributo a determinare le scelte compiute dai decisori pubblici.

Dal 1976 a oggi sono stati presentati in Parlamento oltre cento progetti di legge sulla rappresentanza degli interessi. Nessuno di questi però ha avuto successo. La conclusione è scontata: manca la volontà politica di discuterli seriamente e approvarli. All’epoca del governo Draghi sembrava si fosse aperto uno spiraglio. Nel 2022, infatti, è arrivato dalla Camera un primo sì a un nuovo testo sulle lobby, ma la chiusura anticipata della legislatura ha impedito la sua discussione in Senato.

Alla Commissione Affari Costituzionali della Camera è partita nel marzo scorso un’indagine conoscitiva sulla disciplina delle attività dei gruppi di pressione, ma siamo ancora alla fase dell’approfondimento mediante audizioni. Eppure non dovrebbero esserci più dubbi sulla necessità di mettere ordine in questo ambito così importante delle relazioni istituzionali.

D’altra parte i modelli legislativi ai quali fare riferimento non mancano. Nel Regno Unito funziona da tempo un registro pubblico dei gruppi di interesse che impone una chiara dichiarazione dell’identità dei soggetti rappresentati e delle risorse impiegate nelle attività di lobbying.

In Germania è in vigore da oltre 50 anni una legge che obbliga deputati, ministri e lobbisti alla piena trasparenza delle loro riunioni a margine delle sedute parlamentari. L’interlocuzione tra portatori di interessi e rappresentanti delle istituzioni avviene alla luce del sole anche in Francia, dove da oltre dieci anni si rispettano regole di condotta molto vincolanti in materia di incontri istituzionali e di altre attività svolte dai lobbisti per partecipare al processo di formazione delle leggi e dei provvedimenti governativi.

In Italia esiste solo alla Camera (non al Senato) un registro delle attività di lobbying, scarsamente alimentato e non aggiornato poiché gran parte degli incontri avvengono fuori dai palazzi del potere e senza alcuna rendicontazione. C’è bisogno, quindi, di una risoluta e convinta iniziativa legislativa. Visti i numeri in Parlamento, se partisse direttamente dalla maggioranza di Governo probabilmente marcerebbe più spedita e senza intoppi.