Quando il 7 ottobre Hamas ha messo in atto la sua crudele ed efferata strage, la solidarietà nei confronti di Israele è stata immediata e largamente condivisa. A sei mesi di distanza questo prezioso patrimonio di simpatia e solidarietà è stato sperperato da una reazione ritenuta, in una prima fase, comprensibile e poi, progressivamente, giudicata sproporzionata. Come conseguenza, Israele è spinto a combattere su una crescente molteplicità di fronti e, nello stesso tempo, a sentirsi sempre più isolato.

Alle terribili tragedie di Gaza si sono aggiunte le tensioni alla frontiera con gli Hezbollah del Libano e gli scontri con la Siria, con gli Huthi e, nell’ultima settimana, direttamente con l’Iran. A questo si aggiunge, da parte egiziana, il terrore che gli abitanti di Gaza, oramai rasa al suolo, possano rifugiarsi in Egitto, già in preda a una pesante crisi economica alla quale non può porre rimedio il modesto pacchetto di prestiti e aiuti messi a disposizione dall’Unione Europea.

L’allontanamento dell’opinione pubblica mondiale nei confronti della strategia di Netanyahu ha raggiunto nei giorni scorsi il suo culmine per la triplice azione militare che ha riguardato il bombardamento dell’ambasciata iraniana a Damasco, la sanguinosa distruzione del più grande ospedale di Gaza e, se non bastasse, l’uccisione dei sette volontari che cercavano di portare cibo agli affamati abitanti della città ormai in macerie.

Una escalation di tale rilevanza e di tale insensata ambizione politica da essere accompagnata da diffuse e crescenti manifestazioni di dissenso all’interno dello stesso Israele.

Una prima conseguenza di questa strategia è la costruzione di un’inattesa alleanza dell’intero mondo arabo, compattando contro Israele Sciiti e Sunniti e, persino, Iran e Arabia Saudita. Tuttavia l’Iran non condurrà nessuna guerra aperta contro Israele, sia per le disparità delle forze in campo, sia perché non ha nessun interesse a fronteggiare direttamente gli Stati Uniti. Non vi è tuttavia dubbio che cercherà di danneggiare l’Occidente utilizzando tutte le possibili guerre per procura, come sta facendo con le incursioni degli Houthi nel Mar Rosso e prenderà di mira, con i suoi poco costosi ma micidiali droni le centinaia di basi americane e gli interessi occidentali, non solo in Medio Oriente, ma in aree sempre più vaste. Con mezzi limitati riuscirà a provocare grandi danni a molti: una strategia destinata ad allontanare sempre più Israele dai suoi stessi alleati, dato che nessuno vuole trasformare l’attuale guerra mondiale a pezzi in una guerra mondiale globale.

Evidentemente non lo pensano nemmeno gli Stati Uniti che, tuttavia, stanno mettendo in atto una politica molto ambigua e contraddittoria nei confronti di Israele. Da un lato le critiche a Netanyahu si fanno sempre più forti ed insistenti ma, dall’altro, l’invio di armi ad Israele sta addirittura aumentando.

Un caso ancora più emblematico è quello della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che ha recentemente proposto l’immediata cessazione delle ostilità a Gaza. Questa proposta è passata con voto favorevole proprio perché gli Stati Uniti, invece di schierarsi con Israele come sempre avevano fatto, non hanno votato contro, ma si sono astenuti. Tuttavia, subito dopo, il governo americano si è precipitato a chiarire che il testo approvato non aveva valore vincolante. In questo modo, oltre ad avere inviato un messaggio di incertezza, gli Stati Uniti sono riusciti a scontentare proprio tutti. In primo luogo Israele che si è sentito tradito e abbandonato. Sono rimasti però scontenti anche gli altri membri del Consiglio di Sicurezza e quasi tutti i paesi del Sud del mondo. I primi nel vedere vanificata la risoluzione da loro presa e gli altri in quanto si è adottata una politica incoerente. Si è infatti praticamente deciso che le risoluzioni dell’Onu sono operative quando si tratta di colpire l’Iran e la Russia, ma non lo sono quando si tratta di operare contro Israele. Con questa politica la distanza fra l’Occidente e gli altri non può che aumentare: gli Stati Uniti e l’Unione Europea dovrebbero perciò mettere in conto che l’allargamento del fossato con il resto del mondo non può che provocare danni irreparabili a tutti. In particolare Israele, se vuole proteggere insieme se stesso e l’ebraismo nel mondo, ha tutto l’interesse ad adottare una politica diversa da quella che ha contribuito ad aumentare una pericolosa ondata di ingiustificabile antisemitismo.

L’unico elemento positivo di questa congiuntura internazionale che sta continuamente peggiorando, consiste nel fatto che, dopo l’incontro del novembre scorso a San Francisco, Biden e Xi Jinping si tengono regolarmente in contatto telefonico e i loro collaboratori civili e militari continuano a dialogare con una certa regolarità. Permangono naturalmente tensioni e diversità di interessi, ma non si è completamente spezzato il filo del dialogo. Ben difficilmente tutto questo porterà a una rapida fine dei conflitti, ma renderà di certo meno probabile che i diversi pezzi delle guerre in corso si congiungano fra di loro, portando la tragedia a livello mondiale.