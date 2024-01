I dati più recenti resi noti dalla Banca d’Italia mostrano una contrazione del credito bancario diretto alle piccole e medie imprese. Come è noto, le Pmi costituiscono, più delle grandi, l’asse portante del nostro sistema industriale, anche grazie alla loro capacità di penetrazione nei mercati esteri. Logico dunque che si assista ad una crescente preoccupazione nel mondo degli operatori economici, che vanno chiedendo, con sempre maggior forza, una più stretta sinergia tra industria e mercato finanziario.

Non si tratta di una novità. Le imprese piccole, a differenza di quelle di maggiori dimensioni, hanno sempre avuto difficoltà ad approvvigionarsi di capitali in misura adeguata a garantirne lo sviluppo. Questo perché tradizionalmente molti tra i loro titolari preferivano evitare il ricorso a capitali di rischio, nel timore di perdere poi il controllo della società. Ecco, dunque, la ragione principale per la quale la dotazione di capitale è stata fornita in larghissima parte dai finanziamenti bancari. Con la duplice conseguenza di riuscire ad intercettare solo quella parte del risparmio che è veicolata dalle banche e di esporsi alla variazione delle regole relative all’attività degli istituti di credito. Regolamentazione che, a partire dalla grande crisi finanziaria del primo decennio del secolo, si è fatta, a ragione, sempre più stringente ed ha perseguito obiettivi sempre più ambiziosi, che hanno visto accostare la sostenibilità alla stabilità.

Non è una novità, ma oggi è diverso dal passato. La “stretta” non dipende più solo dall’andamento dell’economia, ma dalle condizioni in base alle quali la legge autorizza l’erogazione del credito. Non è una condizione congiunturale, ma è strutturale. Ecco il motivo per cui si va invocando un’apertura, o a volte un incentivo, verso l’ingresso del mercato e dei suoi capitali nel finanziamento delle imprese. Si invoca la costituzione di un “fondo di fondi”, che aggreghi una massa di manovra adeguata a finanziare una pluralità di imprese, ripartendo i rischi e fornendo una remunerazione conveniente per gli investitori. Alcuni operatori finanziari si vanno già consorziando e lo Stato ha anche costituito un fondo dedicato, dotandolo di un capitale di un miliardo, forse insufficiente, ma comunque rilevante.

Mosse alquanto tardive, ma, non di meno, apprezzabili. Che comunque subiscono il ritardo, o la mancanza di volontà positiva, da parte dell’Unione Europea. Basti ricordare che nel 2014, all’inizio della legislatura europea di dieci anni fa’, la Commissione di allora, guidata dal lussemburghese Junker, decise la costituzione della Banking Union. L’Unione Bancaria ha permesso di rendere il sistema bancario europeo più stabile e sicuro, grazie anche alle funzioni di regolamentazione e controllo affidate alla Banca Centrale Europea. Contemporaneamente venne stabilito di dare corpo alla Capital Markets Union. Nei propositi originari, l’Unione dei Mercati dei Capitali avrebbe dovuto costituire il secondo pilastro per veicolare il risparmio verso il finanziamento delle imprese, ed in particolare di quelle di minori dimensioni. Portando il sistema europeo continentale ad assomigliare un po’ di più a quello nordamericano, caratterizzato da una minore presenza delle banche e da un prevalente rilievo della raccolta di fondi per mezzo del mercato.

Nei fatti, dopo un iniziale entusiasmo, tutto si è fermato. Bruxelles non ha prodotto la legislazione che ci si attendeva e il “ponte” destinato ad unire risparmio e imprese è rimasto con un pilastro solo. Se possibile, il sistema emerso, oltre ad essere zoppo, contiene un’aggravante in più: quella di creare un meccanismo che favorisce una sorta di concorrenza sleale tra i diversi Paesi dell’Unione. In particolare, da parte di quelli che possiedono una forte industria finanziaria, a danno di quelli che dispongono di una cospicua massa di risparmio. Il risultato mostra che è in corso una sorta di cannibalizzazione dentro l’Europa che, alla fine, avvantaggia i mercati extraeuropei, verso i quali fuggono molti capitali interni, delusi da un mercato finanziario inadeguato. Proprio a causa delle sue frammentazioni interne, l’Unione non è in grado di offrire una rappresentazione corrispondente al proprio status economico. Con l’ineluttabile conseguenza che la massa di capitale destinata al finanziamento delle imprese tende a restringersi, portando con sé il destino del nostro sistema industriale.

Il rammarico è che per costruire il “secondo pilastro” in fondo non ci vorrebbe molto. Basterebbe fare come per le banche. Una regolamentazione dei mercati finanziari uguale per tutti, senza possibilità di deroghe, e, soprattutto, una vigilanza gestita con gli stessi criteri in tutt’Europa. Ciò permetterebbe di evitare che qualche mercato nazionale sia disposto a chiudere un occhio, pur di consentire alle imprese finanziarie di attirare investitori offrendo remunerazioni che incorporano un livello di rischio non sempre adeguato rispetto alle loro condizioni e aspettative.

È giunto forse il momento di metter mano a quest’opera incompiuta e dedicare le energie necessarie a realizzare un vero e moderno mercato unico europeo dei capitali, che metta il Vecchio Continente nelle condizioni di combattere ad armi pari la competizione con gli altri “mondi”.

La asfittica realtà di oggi non rappresenta un destino ineluttabile: basterebbe guardare a ciò che è stata capace di fare l’India . A tempo di record, innovando il sistema ed attraendo capitali, è riuscita a scalzare dal quarto posto delle piazze finanziarie più capitalizzate del mondo niente meno che Hong Kong. Tra pochi mesi si aprirà il nuovo parlamento europeo. Potrebbe essere l’occasione giusta.