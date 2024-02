C’era anche Maria Grazia Nicolò, da un anno e mezzo commissaria straordinaria del Comitato di solidarietà a favore delle vittime dell'estorsione e dell'usura, ieri in Prefettura per firmare il protocollo d'intesa che mette insieme istituzioni, associazioni imprenditoriali e mondo bancario contro l'asfissiante pericolo degli usurai. Fenomeno sottovalutato, dai più considerato un aspetto secondario e quasi folkloristico della realtà criminale nell'intera provincia, lo strozzinaggio è invece tra i primi nemici della nostra economia.

I numeri dell'ultimo anno, i pochi emersi su un reato che viene commesso sempre più nell’ombra impunita, fanno solo intuire quanto sia ormai lontana la figura della strozzina donna Concetta descritta da Matilde Serao nel suo «Il paese di Cuccagna». Sono numeri diffusi dal prefetto Michele di Bari che per il 2023 parlano di appena 21 denunce presentate nella nostra provincia rispetto alle 30 dell’anno precedente. Significa un preoccupante calo di segnalazioni pari al 30 per cento, da aggiungere all’ancora più risibile cifra delle denunce a Napoli città che, lo scorso anno, sono state solo dodici.

Dati su cui riflettere, considerando che siamo di fronte a uno dei reati spia dei clan della camorra. Lo ha confermato la Questura di Napoli che, nella sua relazione all'apertura dell'anno giudiziario di pochi giorni fa, ha descritto una camorra attuale che gestisce direttamente o per delega tutte le attività illecite nella nostra provincia. E l'usura con i prestiti a tassi da suicidio è in mano a personaggi che quasi sempre versano una percentuale dei loro guadagni illegali ai clan del quartiere dove operano. Il nodo resta la stretta sulla liquidità a disposizione degli imprenditori che si trovano alle prese con difficoltà e crisi. Le aziende in stallo, con guadagni in calo, rischiano di fallire se non pagano creditori e dipendenti.

E l'imprenditore, specie piccolo, esauriti i canali dei prestiti bancari per l'assottigliarsi di garanzie da offrire, è costretto a bussare alla porta di «un amico che mi ha presentato un amico degli amici»: l'usuraio. Regole semplici da rispettare: denaro in contanti subito e senza passaggi burocratici, in cambio dell'impegno, sottoscritto a volte su carte private, a restituire a scadenze fissate la cifra iniziale che lievita con interessi fuori mercato. Non pagare significa rischiare la pelle, o dover mollare la propria azienda a chi aveva prestato i soldi con «tanta generosità». Eppure, i numeri delle vittime risarcite con mutui bancari dal Comitato di solidarietà del ministero dell'Interno restano bassi. Nel 2023, il Comitato ha liquidato un milione e 300mila euro in tutt'Italia. Dopo una complessa istruttoria e diverse istanze escluse per carenza di requisiti, sono state riconosciute e risarcite solo 27 vittime di usura. Poche davvero, con una ripartizione geografica che la dice lunga su dove è più diffuso lo strozzinaggio: in testa la Sicilia, poi il Lazio e terza è proprio la Campania.

Le denunce sono poche per paura, per convinzione che, piano piano, si riuscirà a rimborsare il prestito venendone fuori, ma anche per la vergogna di dover ammettere il fallimento della propria capacità di gestire l'azienda. Lo capì molto bene il compianto Massimo Rastrelli, il sacerdote che per primo in Italia riuscì a creare una fondazione religiosa per aiutare chi era sotto usura, piccoli imprenditori ma anche povera gente in difficoltà per improvvise spese familiari. Il suo esempio, tutto napoletano, ha fatto scuola e oggi le fondazioni religiose con questa finalità sono diventate una trentina. Cosa si poteva fare per aiutare chi è vittima degli usurai fu preso poi a modello anche dalla legge che, nel 1999, istituì il Comitato di aiuti presso il ministero dell'Interno. A fine '800 era l'ossessione per il gioco del lotto che portava a bussare alla porta di donna Concetta inanellata e ben vestita, raccontava la Serao. Oggi, i rigidi meccanismi dei prestiti bancari uniti a crisi di mercato temporanee costringono molto spesso a rivolgersi agli strozzini 4.0 legati ai clan. Lo dimostra il primo anno di Covid con il fermo generale dell'economia, quando i numeri di denunce per usura alla Questura di Napoli erano 36 rispetto alle 7 del 2023. Ma cosa pensare, guardando i dati dei processi penali resi pubblici all'apertura dell'anno giudiziario pochi giorni fa? Pensate: solo 3 processi per il reato di usura. Il protocollo firmato ieri cerca rimedi contro la reticenza alla denuncia e il prefetto lo ha definito «l’inizio di un percorso». C'è bisogno sempre più di un meccanismo di tutela e aiuto alle vittime, un incoraggiamento a rivolgersi all'autorità giudiziaria. Troppo sottovalutata è l'usura rispetto a altri reati di disastro sociale come il traffico di droga, le estorsioni, le rapine. Eppure l'usura altera l'economia, distrugge intere famiglie, annienta le imprese o ne favorisce l'acquisizione in mani poco pulite.