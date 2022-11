Parlare di un dramma come quello dei migranti non è facile: molti i casi umani drammatici, drammatico il contesto di molti dei loro paesi di provenienza. È però necessario ragionarci senza cadere nei miti opposti del salvatore degli oppressi o dell’inflessibile difensore delle frontiere e delle identità nazionali. Il flusso è destinato a durare e va affrontato in maniera appropriata.

Al primo punto serve una regolamentazione di questo specifico fenomeno.

Diciamolo con onestà, è un fenomeno non coperto dal diritto internazionale marittimo che non è stato scritto avendo in mente le migrazioni di massa, per lo più illegali. Il comprensibile e giusto obbligo di salvare chi fa naufragio in mare e di sbarcarlo nel primo porto sicuro raggiungibile ha in mente l’obbligo per le navi di passaggio di farsi carico di una tragedia e di scaricarlo nel primo porto sicuro per non interrompere la loro navigazione che spesso è di carattere commerciale. A parte l’eventuale rallentamento nell’attività delle navi obbligate a salvare, lo sbarco degli sventurati nel primo porto sicuro non creava normalmente problemi, per la semplice ragione che si trattava di persone che avevano una loro residenza effettiva e che si sarebbero organizzate per ritornarvi. Per di più stiamo parlando di piccoli numeri: non risulta che, per dire, nel Canale di Sicilia prima della grande migrazione si fossero realizzati in continuazione naufragi con alto numero di persone coinvolte.

Chiunque può vedere che la situazione attuale è differente. Qui si tratta di far fronte ad un flusso continuo di migranti che naufragano per carenze dei mezzi di trasporto (dove non ci sono, arrivano con essi, come s’è visto, a riva e a destinazione), che non hanno intenzione di tornare poi alle loro sedi di provenienza, che di conseguenza cercano di entrare nel paese di approdo, diretto o mediato dai loro salvatori che sia, in gran parte privi di un titolo giuridico per esservi accolti. Per verificare quanto appena detto, basta far caso al fatto che quel tipo di ingressi via terra sono respinti dagli stati: non solo da quelli autoritari dell’Est Europa, ma anche dalla Francia a Ventimiglia o dalla Spagna nella sua enclave marocchina. In quel caso non si invoca alcun diritto internazionale che imporrebbe l’accoglienza per verificare dopo se ne hanno diritto o meno.

Aggiungiamoci che il caso delle navi di soccorso delle Ong non è quello, come avrebbe ipotizzato chi ha scritto le norme internazionali, di navi di passaggio a cui si doveva imporre un dovere di salvataggio non rientrante di per sé nella loro attività, ma di navi che vanno alla ricerca di naufraghi per salvarli (e spesso anche di potenziali naufragandi). È complicato considerarli semplicisticamente inquadrabili in quanto previsto dal diritto marittimo, essendo una novità di questi decenni.

Tutto ciò dovrebbe portare ad una conclusione a cui invece non si vuole giungere, cioè a disegnare norme specifiche che affrontino il fatto nuovo delle migrazioni di massa da quello che una volta si chiamava Terzo Mondo e che lo inquadrino in maniera da tutelare tanto i diritti dei disgraziati coinvolti in questo fenomeno quanto la gestibilità di esso da parte delle mete verso cui si dirigono le migrazioni (che, anche qui siamo onesti, solo in parte sono i paesi di primo approdo, in cui invece attualmente li si tende a confinare).

Sarebbe bene, nel ragionare di queste nuove normative da creare, liberarsi da quella che una volta si chiamava falsa coscienza. Si reclama il dovere di salvare i migranti anche nel caso di persone che operano al di fuori del quadro legale ordinario. Chi si colloca in esso è, almeno nei paesi democratici, tutelato dalle normative vigenti: spesso non applicate, ma a questo va posto con forza rimedio. Per gli altri non ce la si può cavare semplicemente beandosi di non averli lasciati affogare. Per carità, va fatto, non c’è dubbio. Ma poi bisogna porsi il problema che la “salvezza” non si limiti al non averli lasciati morire, ma si ponga il problema di come farli vivere in maniera dignitosa.

Ammassare le persone in centri di pura sopravvivenza, da cui inevitabilmente cercheranno di fuggire, lasciarle nella condizione di divenire soggetti costretti a vivere di espedienti, per non dire a finire in circuiti di vario tipo di sfruttamento, non è né giusto, né dignitoso. Le navi delle Ong salvano e sbarcano, ma poi si lavano le mani del futuro di questa povera gente. Non è compito loro occuparsene, si obietta, ma il favorire di fatto il sogno di un futuro attraente sapendo che non sarà così non ci sembra una grande impresa.

Crediamo che papa Francesco abbia avuto ben presente la complessità della problematica dei grandi flussi migratori quando ha unito il richiamo al dovere della solidarietà con quello al renderla possibile in concreto senza ridurla ad una sceneggiata in fondo ipocrita: cosa che si realizza non lasciando soli i paesi di approdo (vale per l’Italia, ma anche per altri) e l’Unione Europea può mostrare anche in questo campo il valore dell’essere almeno in qualche misura “comunità” e non semplice condominio di stati nazionali.

Il governo italiano, sperabilmente con un supporto trasversale delle forze politiche non populiste, dovrebbe porre con forza la questione della produzione di una normativa di inquadramento del fenomeno dei grandi flussi migratori, una normativa che coinvolga quantomeno tutti i paesi della Ue (ma per attrazione anche quelli contigui). Questo, accompagnato come si è cercato di fare con interventi che mostrino la consapevolezza degli aspetti umanitari che si pongono nelle urgenze, aiuterebbe a trovare linee di intervento strutturate, toglierebbe dal campo gli avventurismi più o meno romantici, proverebbe a mettere fuori gioco le pulsioni populiste che con fenomeni del genere sono sempre pericolose. Sarebbe un impegno meritorio che farebbe crescere l’apprezzamento per un Paese come il nostro che vanta una tradizione giuridica capace di elaborare la legge a fronte delle novità che introduce lo svolgersi della storia.