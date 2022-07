Ho un sogno ricorrente, ogni volta che arriva l’estate in città. Il sogno di vivere in un quadro di Seurat. Il quadro si intitola «Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande-Jatte», e il grande pittore francese, che lo dipinse alla fine dell’Ottocento, a soli venticinque anni, vi rappresenta, come è stato scritto, «un’isola alle quattro del pomeriggio popolata da un’umanità domenicale contenta di essersi riunita fortuitamente al fresco dell’aria aperta, assiepata tra gli alberi». È, questa immagine - così armonica, così equilibrata - l’essenza stessa della quieta gioia di vivere. In un verde urbano. Nel verde, cioè, inteso come dialogo della natura con gli uomini. Di una natura che gli uomini hanno curato e preservato affinché potesse dare ristoro al logorio della vita moderna. Questo sogno, naturalmente, è destinato a svanire nell’impatto deludente con la realtà. Che a Napoli, d’estate, equivale a mare proibito e verde negato. Il verde, in particolare, negli anni è andato sempre più deteriorandosi e riducendosi, abbandonato a se stesso, con il risultato di trovarci, adesso, senza spazi, senza parchi, senza un luogo dove andare. Così, la notizia del mancato finanziamento del Pnrr per gli interventi alla Villa comunale e al parco Virgiliano, mi fa e ci fa ripiombare nell’incubo di una Napoli cementificata, che non è stata capace di pensare il verde.



Una città non in grado di concepire, cioè, un’idea urbana che potesse contemplare gli alberi come una risorsa essenziale e necessaria alla qualità della vita dei cittadini, soprattutto adesso che, con i cambiamenti climatici, le estati sono diventate torride e per questo invivibili in città. Esiste un’altra grande metropoli europea così povera di verde, così priva di parchi e giardini? No, non esiste. Eppure le aree c’erano, ci sono, ma sono state distrutte dall’incuria e dall’ignavia di chi ha governato fino a oggi. Di chi, ha pensato, cioè, che i napoletani potessero fare a meno della loro «isola». Le storie della Villa e del Virgiliano sono storie di lento sfacelo, ritardi, occasioni perdute. L’unica eccezione in città, il bosco di Capodimonte, modello virtuoso di gestione, dovuta al direttore Bellenger, che si avvale anche di collaborazioni dal mondo del privato (una sinergia ormai imprescindibile). La prova di ciò che Napoli potrebbe essere e non è. E allora, adesso che il treno dei finanziamenti è perso, che cosa si pensa di fare? Il sindaco Manfredi ha assicurato che andrà avanti con le gare per la riqualificazione sia su Villa comunale che sul Virgiliano. Bene, ma, mi verrebbe da gridare: «Fate presto!». Fate presto, perché non c’è più tempo, non c’è più pazienza, non c’è più comprensione. I napoletani vogliono il loro verde, almeno quello che avrebbero e che gli è stato tolto. Ne hanno il diritto. Hanno il diritto di passeggiare in un’area al fresco, di portarvi i loro bambini, i loro cani, i loro anziani.

Non dico realizzare una smart city che dia al verde la sua importanza strategica, non dico di progettare «boschi verticali» e un aumento di zone verdi consistenti come a Milano, ma almeno di ridarci quello che è nostro. Di riparare al danno del massacro degli alberi al Virgiliano e dintorni, allo scempio del «cimitero dei pini». Di restituire decoro e valore alla Villa comunale. Se la manna non arriva dal cielo, trovate una qualunque soluzione per risolvere il problema, «a prescindere», come direbbe il nostro Totò. Non cercate cavilli e non favorite ostruzionismi, quando le associazioni private vi offrono il loro contributo per rianimare una situazione disperata. Non ignorate nessuna possibilità, nessuna alternativa. E, soprattutto, non ponete più tempo in mezzo. Altrimenti saremo condannati a sognare per sempre di vivere dentro un quadro di Seurat, derubati della possibilità di passare una domenica pomeriggio come un’umanità «contenta di essersi riunita fortuitamente al fresco dell’aria aperta, assiepata tra gli alberi».