Per quanto siano infiniti gli sforzi quotidiani per dimostrare che Napoli non è l’insieme dei luoghi comuni con cui essa parrebbe identificarsi storicamente, alla fine c’è sempre qualcuno o qualcosa che li riconferma tutti quanti, quei maledetti luoghi comuni. Ogni giorno una Napoli vera e reale – senza stereotipi e senza cliché – viene costruita come un bel castello di sabbia; poi, di colpo, passa qualcuno, e con un bel calcio butta giù tutto. E così si torna daccapo a ricostruire faticosamente il racconto di “un’altra Napoli”, quella che non fa teatro e non fa “tarantelle”. Fino alla prossima smentita, che riconferma che Napoli, checché ne dicano i tanti normalizzatori illusi, sarà per sempre, fatalmente, “la solita Napoli”.

Sembrerebbe una cosa pittoresca, una cosa esagerata della “solita Napoli”, questa dei morti, dei feriti, delle sparatorie, degli incendi di capodanno. Ma non fa ridere nemmeno un po’, se mai ha fatto ridere qualcuno. Il mondo guarda Napoli e, ogni anno, sotto i riflettori, qualcuno deve confermare che Napoli, chissà perché, è sempre “la solita Napoli”. Poi però ci si lamenta che il mondo insiste sui luoghi comuni, che non vede “l’altra Napoli”, quella che lavora, che rispetta le regole, che è mite, dolce, sobria, finanche timida, introversa.

Per anni c’è stato il mito delle lavatrici gettate per strada dalle finestre allo scoccare della mezzanotte. Poi è arrivato il mito dei “botti” esagerati, delle sparatorie, dei proiettili vaganti, della città in assetto di guerra per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo. Il mito di Napoli devastante, insomma. Ma ecco che qualcuno, puntualmente, conferma proprio quel mito, perché a Napoli il castello di sabbia che racconta “un’altra Napoli” sistematicamente viene buttato giù da qualche esagitato che lavora a cottimo per la Grande Fabbrica dei Cliché Napoletani. E così la città capitale del Sud, del Mediterraneo e icona forte dell’immaginario mondiale torna a declassarsi con le sue stesse mani a Purgatorio della “solita Napoli”.

Che bisogno c’è, sinceramente, di trasformare la bella tradizione dei “botti” napoletani di capodanno in un bollettino di guerra? E perché non ci si rende conto che il mondo guarda Napoli, e che mai come adesso Napoli è attenzionata a livello mediatico? Perché non si sente la responsabilità di evitare come la peste tutti quei gesti che fanno retrocedere la città a un’accozzaglia di luoghi comuni che, nella vita quotidiana, poi pesano come macigni?

Nessuno vuole normalizzare o “nordizzare” Napoli – sarebbe folle, e sarebbe impossibile. I fuochi di capodanno sono una tradizione, e come tale fa parte dell’identità dei napoletani. Ma qui c’è qualcosa di esagerato, tanto che a mezzanotte in punto l’Ingv registra scosse a Napoli tipiche di un terremoto. Ma fin qui siamo nell’opinabile, e magari ai più tutta questa esplosione esagerata risulta semplicemente simpatica. Diventa tutto più inquietante, invece, se qualcuno viene ferito come in guerra – o, addirittura, muore. Perché a uccidere non sono i “tric-trac” ma le pistole, di cui la città è strapiena – e anche su quest’aspetto sarebbe il caso che lo Stato intervenisse. Tutto, a questo punto, diventa deprimente, perché ad affermarsi a livello mediatico è, ancora una volta, “la solita Napoli”. Esattamente ciò che fa più male a Napoli, che sta provando a emanciparsi dai tanti luoghi comuni – a volte reali, purtroppo – che la inchiodano a una visione fatalistica e immutabile.

La grande sfida di questa città è modernizzarsi senza rinnegarsi. È non tradirsi, ma nemmeno essere la caricatura dei propri cliché. È non sopire la propria straordinaria vitalità, ma nemmeno permettere con compiacimento che emergano i suoi impulsi più distruttivi e autodistruttivi. Perché forse non tutti se ne sono accorti, ma Napoli sta cambiando pelle e, molto faticosamente, sta cercando di modernizzarsi attraverso il turismo, la ricerca e la cultura, provando a spezzare l’incantesimo retorico della “città resistente”, ovvero della città che non cambierà mai, perché così l’ha voluta il Fato.

E allora sì, ben vengano i “botti” di capodanno esagerati. Ma tenendo a mente che Napoli non può fare sempre brutte figure a livello mondiale, perché quelle brutte figure poi si pagano con i pregiudizi e i luoghi comuni. Napoli è sempre Napoli, ma che amarezza quando diventa “la solita Napoli”. E vale per tanti aspetti. Inclusi i proiettili vaganti di Capodanno.